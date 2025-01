Arezzo, 18 gennaio 2025 – Poppi, impianto di Golf: Aggiudicate tutte e tre le procedure di gara. Lorenzoni: “Un successo storico!”.

“E' con straordinaria soddisfazione che posso annunciare l'esito positivo, e al di la' di ogni aspettativa, dei bandi di gara. Sono orgoglioso del lavoro fatto”. Con queste parole Federico Lorenzoni, sindaco di Poppi, ha annunciato il successo colto dalla sua amministrazione.

E pensare che per qualche mese forti erano state le critiche, fino alla minaccia di azioni legali, per gli indirizzi che aveva dettato nelle gare per la nuova gestione. E nel Consiglio Comunale di novembre, con un salone del Castello gremito di gente, erano volate parole grosse, con tutta la minoranza che votava contro al progetto del Sindaco di dividere la gestione dell'impianto da Golf in loc. Palazzo in tre diversi affidamenti, tutti onerosi: concessione dell'impianto per 18 mila euro l'anno, locazione del ristorante per 24 mila euro l'anno, alienazione dell'area edificabile per una base stimata di 316 mila euro.

Il progetto proposto era stato pensato con l’obiettivo di finanziare l'ampliamento a 18 buche del complesso sportivo, per un costo di circa 1,5 milioni di euro, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini.

Dopo un mese di tensioni, sfociato fino alla comunicazione di chiusura dell'impianto, la concessione della struttura con la club house sono state aggiudicate alla Golf Club Casentino Arezzo, già gestore da tempo, mentre i diritti edificatori sono stati alienati alla somma di 372 mila euro.

Il Comune, che non ha percepito alcun beneficio diretto fino ad oggi, potrà così contare per 12 anni su circa 42 mila euro di canone annuale, oltre a proventi di oltre 400 mila euro derivanti dal pagamento, in 14 rate, del terreno edificabile posto nelle vicinanze.

"Giudicate voi se abbiamo fatto l'interesse pubblico o meno - ha continuato Lorenzoni - Ringrazio la struttura tecnica del Comune, guidata dal geom. Fiorini e coadiuvata dall'ing. Casasole, per aver confezionato, in meno di un mese, tre procedure di enorme complessità. Ringrazio la Regione Toscana, che ci ha concesso un ulteriore contributo pari a 200 mila euro, che porta il suo impegno ad oltre 1 milione di euro, il Presidente dell'Associazione sportiva Mariottini per la scelta di investire su questo patrimonio pubblico, la societa' Archiano Costruzioni per l'acquisto del terreno, e tutto il mio gruppo, che si è stretto intorno a me in questi mesi difficili. Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti per la realizzazione di un sogno!”