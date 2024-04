Polimoda disegna le nuove divise per la Galleria dell’Accademia

Firenze, 8 aprile 2024 – E’ una studentessa di 22 anni Chuang Yu Hsuan (Giovanna), nata a Giacarta e cresciuta a Taiwan, la vincitrice del concorso per le nuove divise dello staff della Galleria dell’Accademia di Firenze, disegnate dai giovani talenti del Master in Collection Design di Polimoda. Ha vinto su sei concorrenti. L’iniziativa, nata da un’idea di Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia, ha visto gli studenti cimentarsi in un concorso di idee per il restyling degli abiti del personale addetto all’accoglienza e alla vigilanza del museo. Il lavoro dei ragazzi è iniziato con la visita alle sale della Galleria dell’Accademia e poi coi bozzetti dei sei finalisti che hanno messo l’accento sull’arte e sulla moda.

Infine, la giuria composta da Cecilie Hollberg, Massimiliano Giornetti, Direttore di Polimoda, Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato di Pitti Immagine, e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, ha scelto come vincitrice la collezione “Sezione Aurea” di Chuang Yu Hsuan (Giovanna).

“Abbiamo visitato insieme ai giovani creativi la Galleria e mi ha colpito l’entusiasmo con cui si sono immedesimati da subito in questo progetto entrando in sintonia con le opere e gli ambienti, elaborando idee tutte molto originali, una più bella dell’altra. Sono contenta della proficua collaborazione con il Polimoda” ha detto Hollberg.

"La collaborazione tra Polimoda e la Galleria dell'Accademia di Firenze - spiega Massimiliano Giornetti, direttore di Polimoda - mette in evidenza la sinergia tra due mondi creativi, moda e arte, marcando l'importanza di iniziative che permettano agli studenti di esplorare e applicare la propria creatività in contesti professionali. Questo progetto offre un’occasione unica, un esercizio stilistico che integra l'estetica della moda con le esigenze pratiche delle divise del museo, ricordando che la moda deve essere pensata in armonia con il corpo che la indossa. Ringrazio il direttore Cecilie Hollberg per questa preziosa opportunità".

Felice si questa bella vittoria Chuang Yu Hsuan: “La mia ricerca – dice la studentessa di Polimoda - è iniziata individuando attentamente le caratteristiche iconiche del design delle divise, per garantirne la riconoscibilità e assicurare che alcuni dettagli fossero mantenuti come elementi rappresentativi dell'identità della Galleria. Soddisfare i requisiti del progetto significava creare un design che fosse alla moda e unico, dando priorità al comfort e alla funzionalità. La sfida consisteva nel bilanciare la creatività con la praticità”. Dunque ispirazione all’arte rinascimentale patrimonio dell’Accademia: nella collezione la semplicità e la sostenibilità dei capi sono enfatizzate con colori classici come bianco, blu navy e beige. Riducendo al minimo la tintura e scegliendo materiali eco-friendly, si riducono i costi e l'impatto ambientale senza però sacrificare lo stile o la qualità. Il piping (striscia di tessuto cucita lungo bordi o cuciture per aggiungere definizione o contrasto) è uno degli elementi che la caratterizza, accentua la silhouette, mentre ricami elaborati aggiungono un tocco sofisticato.