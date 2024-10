Arezzo, 1 ottobre 2024 – PO Valdarno, il dottor Giuseppe Caracchini è il nuovo direttore della Radiologia

Il dottor Giuseppe Caracchini ha firmato oggi, alla presenza del Direttore Generale Antonio D’Urso, l’incarico di direttore dell’Unità Organizzativa Complessa di Radiologia all’ospedale La Gruccia. Laureato nel 1991 in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze, si è specializzato nel 1997 alla Scuola di Specializzazione in Radiologia e Scienze delle Immagini di Firenze. Dal 1997 ha ricoperto l’incarico di dirigente medico ai Servizi di Radiodiagnostica dell’ospedale Il Ceppo di Pistoia e dell’ospedale della Valtiberina. Dal 1998 ha prestato servizio come dirigente medico di Radiodiagnostica Specialistica dell’AOU Careggi di Firenze. Dal 2012 ha invece svolto l’incarico di Alta Specializzazione per l’attività di Radiologia Interventistica in ambito osteoarticolare e muscolo-scheletrica. Nel corso della carriera - oltre ad attività di formazione e tutoraggio in affiancamento dei medici specializzandi della Scuola di Radiodiagnostico sula diagnostica muscolo-scheletrica - ha pubblicato numerosi articoli in diverse riviste specialistiche di settore.

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo incarico - spiega il dottor Caracchini -. Sarà un piacere per me lavorare all’ospedale del Valdarno, una struttura essenziale al servizio di un territorio vasto e articolato. Il mio obiettivo è garantire il massimo impegno lavorando in stretta collaborazione con tutto il personale del reparto e con gli altri colleghi della struttura. La sanità pubblica è un fiore all’occhiello del nostro sistema e fornire il proprio impegno e la propria professionalità in una azienda la cui mission è focalizzata sui bisogni degli utenti è un privilegio ed una responsabilità”.

“Il dottor Caracchini arriva in un contesto importante e la sua nomina è di assoluto prestigio -commenta Antonio D’Urso, Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est -. Si tratta di un professionista esperto e stimato, il cui percorso parla da sé. Sappiamo di affidare la direzione di Radiologia del PO del Valdarno in mani qualificate”.