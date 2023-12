Fine anno con pioggia. Allerta gialla, ecco dove

Firenze, 30 dicembre 2023 – Fine anno all’insegna del tempo variabile con ritorno di piogge sparse in tutta la Toscana. Il calo della pressione su tutto il Paese favorisce le precipitazioni, soprattutto sul nord della regione, già a partire da oggi, sabato 30 dicembre.

Le piogge tenderanno a intensificarsi nella giornata di domani, domenica 31 dicembre, interessando in particolare le Apuane e le zone appenniniche. Per questo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice di giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore che riguarda il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese. Il codice ha validità dalle ore 16 fino alla mezzanotte di domenica 31.

Nella notte tra domenica e lunedì è attesa un’attenuazione dei fenomeni.