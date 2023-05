Pieraccioni studia il set per il prossimo film: sopralluogo in una splendida villa di campagna

Firenze, 25 maggio 2023 - Nuovo film in vista per Leonardo Pieraccioni, che dopo ‘Il sesso degli angeli’ uscito nell’aprile del 2022 è pronto a lanciarsi in una nuova avventura.

Ce lo dice lui tra le righe postando, su Instagram, una serie di immagini che mostrano alcuni particolari, di interni e di esterni, di una bellissima villa di campagna. Il paesaggio parrebbe toscano… del resto, nei suoi film Firenze e la sua regione è stata spesso protagonista.

“Ed eccolo qua l’impavido regista che fa sopralluoghi e intanto dice, fa, suggerisce, farnetica, gesticola! - scrive il regista -. Dietro di lui gli indomiti collaboratori che guardano, annotano, sghignazzano. Il fantastico carrozzone si rimette in moto e come diceva quello: “Non è necessario essere grulli per fare i’ cinema, ma aiuta parecchio”.

I suoi followers gioiscono: “Finalmente, non vedo l’ora di vedere il tuo nuovo film!”. C’è qualcuno che gli chiede dove sia Massimo Ceccherini e chi vorrebbe direttamente entrare nel cast… Insomma, la fantasia vola.

E lui? Tace. Non fa trapelare nulla riguardo al suo prossimo set. Intanto, fa divertire con le sue gag nelle quali scherza sul congiuntivo - che evidentemente sta ripassando, riguardando i compiti della figlia Martina, - su personaggi quali Salt Bae oppure si mostra semplicemente in casa, ripreso dalla sua fidanzata, alle prese con le mille ‘stranezze’ della vita quotidiana. Tipo? La pellicola trasparente con cui tutti noi tentiamo, con bizzarri risultati, di coprire piatti e pentole.