Pier Luigi Rossi, Governatore della Misericordia di Arezzo nominato nella “Commissione Pontificia per la organizzazione Giubileo 2025”

Arezzo, 10 febbraio 2024 – Pier Luigi Rossi, Governatore della ArciConfraternita della Misericordia di Arezzo è stato nominato nella “Commissione Pontificia per la organizzazione Giubileo 2025” su delega del Presidente Nazionale delle Misericordie di Italia, Domenico Giani. Pier Luigi Rossi ha già iniziato il suo incarico partecipando più volte alle riunioni in Vaticano della Commissione. Oggi è intervenuto con un suo intervento durante la riunione per la organizzazione del “Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità” offrendo la disponibilità dei Volontari e degli automezzi sanitari e sociali delle Misericordie. Le Misericordie saranno chiamate a svolgere con i propri Volontari e con le strutture proprie, il servizio di assistenza e tutela nelle varie attività del Giubileo. Il Governatore Rossi ha ringraziato con riconoscenza il Presidente Giani per la fiducia data. La Commissione Pontificia è presieduta da Mons. Rino Fisichella