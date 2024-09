Arezzo, 17 settembre 2024 – Piazza Saione, Tanti e Casi: “Piena armonia. Recepiti i suggerimenti dei cittadini” “Sono stati cinque mesi di costante dialogo, numerosi incontri e di alcune modifiche al progetto iniziale, il tutto finalizzato ad andare incontro alle richieste di alcuni cittadini che, pur riconoscendo l'importanza di dare finalmente a Saione la sua piazza, hanno sottolineato la necessità di salvaguardare le undici piante che si trovano in quel contesto. Risolutivo fu l'incontro alla presenza del sindaco nel quale furono messe le basi per trovare la sintesi tra le necessità progettuali e la tutela degli alberi. Il risultato è stato addirittura migliorativo perché non solo ha permesso di andare incontro ad alcuni cittadini impegnati per la salvaguardia del verde esistente, ma ha permesso anche di aumentarlo ulteriormente ampliando gli spazi della piazza, che a questo punto si presenta senza interruzioni. Da parte dell'Amministrazione, piena soddisfazione perché il dialogo con i cittadini è stato tale da non mettere in discussione i lavori, ma ha permesso di tenere insieme gli interessi di tutto un quartiere che ha diritto ad una nuova piazza finalmente luogo di aggregazione e comunità. Questo percorso di confronto è per noi un vero e proprio modello di partecipazione, partendo dal presupposto che l'Amministrazione mette al centro l'ascolto dei cittadini senza tuttavia rinunciare a realizzare interventi e progetti. Un ringraziamento doveroso agli Uffici, che hanno compreso la volontà dell'Amministrazione di trovare una sintesi e ai cittadini del Comitato che hanno compreso da parte nostra la volontà di tenere in piena considerazione le loro segnalazioni, ma anche agli altri cittadini che in questi mesi ci hanno sollecitato a non abbandonare questa progettualità. Il dialogo completo ha permesso di ascoltare tutti e di garantire a Saione un intervento efficace, bello e pienamente condiviso”.