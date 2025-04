Arezzo, 12 aprile 2025 – “Piacere Marciano!” rinviato a domenica 27 aprile

L'iniziativa “Piacere, Marciano – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori” è stata rinviata a domenica 27 aprile. L’Amministrazione comunale di Marciano della Chiana informa che, a causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per il fine settimana, l’evento “Piacere, Marciano – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori”, inizialmente programmato per domenica 13 aprile, è rinviato a domenica 27 aprile, con le stesse modalità e programma. La decisione è stata presa per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di fruibilità e sicurezza, valorizzando al massimo il percorso tra le bellezze storiche, artistiche ed enogastronomiche del centro storico di Marciano. “Ringraziamo tutti coloro che avevano già manifestato interesse e vi aspettiamo il 27 aprile per un'intera giornata alla scoperta dell’identità autentica del nostro borgo”.