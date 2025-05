Arezzo, 19 maggio 2025 – “Percorso turistico degli alberi monumentali, il Consiglio comunale approva all'unanimità”

La Nota del consigliere Michele Menchetti

"Finalmente il Consiglio comunale di Arezzo ha espresso un chiaro e forte sostegno alla realizzazione di un percorso turistico dedicato agli alberi monumentali del nostro territorio, superando il silenzio assordante finora mantenuto dalla Giunta su questa importante proposta." Con queste parole, il Consigliere Michele Menchetti esprime la sua soddisfazione per l'approvazione, avvenuta giovedì 15 maggio in Consiglio Comunale, dell'atto di indirizzo da lui presentato. La proposta, che risale addirittura alla fine del 2020, aveva inizialmente incontrato l'interesse della maggioranza, che ne aveva richiesto il ritiro con la promessa di un impegno futuro. "Ricordo bene la collaborazione successiva con la consigliera Pugi e l'Assessore Casi," spiega Menchetti, "quando insieme abbiamo percorso il territorio per accertare il buono stato di salute di alcuni alberi che potenzialmente potevano essere inclusi nel percorso 'monumentale'. Purtroppo, nonostante i miei ripetuti solleciti, il progetto si è inspiegabilmente arenato, senza che l'Amministrazione fornisse alcuna risposta. Proprio per superare questa fase di stallo e dare un segnale inequivocabile alla Giunta", prosegue il consigliere, "ho deciso di portare nuovamente l'argomento all'attenzione del Consiglio comunale. Sono lieto che i consiglieri abbiano compreso la validità e il potenziale di questa iniziativa, approvando l'atto di indirizzo. Ora vedremo se, in questo ultimo anno di mandato", conclude Michele Menchetti, "l'Amministrazione riuscirà finalmente a concretizzare il percorso turistico degli alberi monumentali. Sono convinto che tale iniziativa apporterebbe molteplici benefici al nostro Comune, sia a livello culturale che turistico, rappresentando al contempo un valido strumento per tutelare e valorizzare questo prezioso patrimonio naturale".