Penny apre un nuovo negozio a Capolona

Arezzo, 8 maggio 2024 – A soli due giorni dall’apertura del nuovo punto vendita di Grezzago , PENNY Italia conferma la sua volontà di crescita anche in Toscana. Apre giovedì 9 maggio, infatti, il nuovo negozio di Capolona, il 1° della città, l’11° in provincia di Arezzo, nonché l’83° della regione.

In un comparto di circa 10.000 mq nasce perciò un nuovo, moderno e confortevole spazio PENNY: il punto vendita è situato in via Dante Alighieri e rappresenta un’importante offerta alimentare discount con un’area vendita di 830 mq. Oltre ai 69 posti auto privati, grazie alla convenzione stipulata con il comune sono stati realizzati ulteriori 14 posti auto per il pubblico utilizzo.

Dotato di macelleria, gastronomia servita e punto caldo, il negozio offre referenze territoriali di brand locali legati alla tradizione regionale; sono inoltre presenti il servizio bake-off, con il pane caldo cotto al momento ogni giorno, banco convenience, pasticceria fresca, pesce fresco e vasca regionale.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”. L’immobile è stato realizzato con i migliori standard in tema risparmio energetico: impianto fotovoltaico in copertura, parcheggio con colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli, sala vendita con luci led e banchi frigo con porte per ottimizzare il contenimento energetico e impianti di refrigerazione commerciale a CO2.

PENNY, poi, garantisce in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede un organico di circa 15 collaboratori, di cui 4 gastronomi e 2 macellai, e il punto vendita osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato: 08:00 - 20:00; domenica: 08:30 - 14:00.

PENNY Italia