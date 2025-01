Pausa pranzo con tuffo in piscina, viaggio nel mare dietro l’angolo

Arezzo, 7 luglio 2024 – In città l’estate tra tuffi in piscina, gite nel fresco delle montagne di casa e bagni nei fiumi. Per chi resta o semplicemente per chi aspetta di partire per le ferie, senza dover fare chilometri le possibilità per un bagno rinfrescante sono infinite e per tutte le tasche. Dal tuffo free nei fiumi delle vallate, passando per le tante offerte delle piscine, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il bagno più economico

si può fare spendendo da un minimo di 3 euro e 50 centesimi

che si pagano per il solo ingresso durante la settimana senza

sdraio (che diventano 5 nel weekend), ai 15 euro degli ingressi

più costosi ma compresi di tutto dal lettino all’ombrellone. Il «mare di Arezzo» come recita un’inossidabile pubblicità si trova alle piscine Florida di via Buonconte da Montefeltro.

Aperte ogni giorno dalle 9 alle 19, tra ombrelloni, vasche trampolini e scivoli, qui il costo del biglietto si riduce per gli ingressi dopo le 14. Il biglietto adulti costa fino al venerdì 10 euro (7 ridotto), che diventano rispettivamente 7 e 5 nel pomeriggio. Qui lettini e ombrelloni sono

gratuiti. Il sabato e la domenica i prezzi si alzano a 15 e 10 euro la

mattina e 10 e 7 entrando il pomeriggio. Ma esistono anche gli

abbonamenti per i frequentatori più assidui. In pausa pranzo

dalle 12 alle 14,30 si pagano solo 5 euro infrasettimanale e in

questa finestra il martedì e il giovedì si può partecipare al lezioni di fit boxe e acqua gym gratuite. Per gli abbonamenti costo

varia a seconda del numero di ingressi scelto, dai 100 euro per

10 entrate, ai 240 euro dei 30 ingressi. Ma c’è la possibilità di fare l’abbonamento anche per la sola pausa pranzo, o il mensile.

Ad Arezzo è aperto anche il Blue Team, il multiparco con piscina di via Tarlati il cui solo ingresso costa 3 euro e 50 centesimi, che diventano 5 nel fine settimana. Ma il costo sale se si aggiungono i lettini e gli ombrelloni. Ma anche la provincia è disseminata di vasche per un tuffo

rinfrescante. Hanno riaperto le porte la piscina pubblica di Castiglion Fiorentino, e quella di Foiano della Chiana. Sono arrivate a stagione in corso a Marciano della Chiana il Crocodile, poi la piscina Monti Del Parterre di Cortona che i nuovi gestori hanno riaperto il 4 luglio. Cambiando vallata in Casentino una pietra miliare per una giornata

rinfrescante è la piscina Molino delle Rocche di Talla, in Valdarno a Bucine La Chiocciola, poi le piscine di Terranuova e San Giovanni. In Valtiberina l’acquapark Pincardini di Sansepolcro.

Non solo piscine pubbliche, ci sono anche tanti circoli privati

che offrono la possibilità di campi solari per bambini durante

l’estate, e poi gli agriturismi con piscina disseminati in tutta la

provincia. Per trovare refrigerio, i più wild si concedono un

tuffo nelle acque del torrente Corsalone in Casentino o del

Ciuffenna a Loro. Per trovare riparo dalla calure anche colline

e montagne di casa sono una soluzione.