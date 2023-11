Le migliori pasticcerie in Toscana per Gambero Rosso. Ecco dove sono

Firenze, 16 novembre 2023 – C’è anche la Toscana tra le regioni protagoniste di Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024, la guida che racconta le eccellenze in termini di dolci e grandi maestri nell’arte bianca che crescono di anno in anno. Il volume, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano, esalta i sapori più importanti del panorama nazionale, tra storiche ricette e proposte più innovative, anche grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, un’attenzione crescente a gusto, salute e sostenibilità.

Sono 650 le insegne incluse nell’edizione 2024, con 60 novità, distribuite su tutto il territorio nazionale, con alcune regioni che spiccano più di altre. Locali storici, raffinati ed eleganti si mescolano alle nuove proposte, più moderne, ma ugualmente accoglienti e curate.

La corona resta a Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze, cui vanno le Tre Torte d’Oro. Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia da mezzo secolo. 31 sono le eccellenze che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte; e 5 sono i premi speciali assegnati.

La migliori pasticcerie in Toscana

Sono 36 le pasticcerie censite dalla Guida, ben 17 nel capoluogo, a Firenze, anche se Prato si distingue sfornando 2 grandi eccellenze che arrivano a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte:

Luca Mannori, uno dei grandi nomi dell’arte dolce nazionale che accosta a una delle sue grandi passioni, la musica. Il suo locale è ampio ed elegante, la proposta eccellente. Nel repertorio di torte la Setteveli è un “must have” , ma sono davvero tante le proposte, come la cake nocciola e arancia o Rio (spezie toscane, miele di macchia mediterranea, nocciole, mandorle, fichi e arancia). Fra le specialità, le torte americane e in cake design. Curatissima anche la produzione cioccolatiera, che predilige cioccolato monovarietale, e il cioccolato puro, che contiene solo massa di cacao, burro di cacao, zucchero e lecitina di soia. Imperdibili i grandi lievitati, compreso un delizioso il panettone gastronomico

Nuovo Mondo di Paolo Sacchetti, altro grande nome della pasticceria nazionale che ha dato vita al locale nel centro della città toscana nel 1989. Oggi in squadra col figlio Andrea, è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e rivisitazioni dei classici della pasticceria italiana. Giustamente orgogliosi dell'alveolatura dei loro cornetti e croissant, ne sfornano per tutti i gusti: classici, integrali, al pistacchio, ai frutti di bosco. Impeccabili i dolci classici (biscotti di Prato, Foresta Nera, tiramisù e un'infinita varietà di mignon) e imperdibili le creazioni originali, da Alì Babà (babà con cuore di ananas e ganache al lime) a Nettare d'Estate - rivisitazione della Santarosa -, anello di sfogliatella sormontato da chips di semola e miele che racchiude una mousse di ricotta e un cuore di albicocca alla lavanda. Tra gli ottimi lievitati delle feste da provare il Pan Ballotto, con cubetti di marroni marinati nell'Alchermes, marron glacé e albicocche candite

Infine, è rosa il podio per la categoria Pastry Chef: tra i 16 migliori con il delicato compito di concludere in bellezza un pasto al ristorante, c’è infatti Sara Mazzoli del ristorante Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte Viareggio (LU).

Ecco tutte le pasticcerie toscane inserite nella guida