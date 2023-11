Partita del cuore per gli alluvionati, è arrivato Batigol: “Sono qui per aiutare”

Firenze, 17 novembre 2023 – E’ arrivato a Firenze, all’aeroporto di Peretola, Gabriel Batistuta, il grande bomber della Fiorentina degli anni Novanta.

Gabriel Batistuta al suo arrivo a Firenze (New Press Foto)

Campione in campo e fuori, Batistuta è venuto apposta dall’Argentina per partecipare sabato sera 18 novembre alla partita per beneficenza (stadio “Castellani” di Empoli, inizio ore 20.45) tra la Nazionale Cantanti e i Campioni del cuore Shalom in un appuntamento che ha per titolo ‘Metti in campo il cuore per la Toscana’ con la collaborazione della onlus Empoli for charity.

Appena sbarcato, poche parole di Batigol: “Siamo qui per aiutare”, pronto a riabbracciare Firenze prima della sfida per gli alluvionati per segnare un gol con il cuore.