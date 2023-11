Partita del cuore per gli alluvionati, Batistuta arriva dall’Argentina

Firenze 13 novembre 2023 – La partita del cuore a favore degli alluvionati toscani in programma sabato prossimo a Empoli registra un’adesione davvero importante e di valore. Il ‘Re Leone’ Gabriel Omar Batistuta, uno dei più grandi protagonisti del nostro calcio, bomber per lunghi anni della Fiorentina e della nazionale argentina, scenderà in campo allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, sabato 18 novembre alle 20.45 nel match che vedrà di fronte la Nazionale Italiana Cantanti e la rappresentativa Shalom Campioni del cuore. Batistuta parte appositamente dall’Argentina per esserci spinto dal legame verso la città che lo ha eletto idolo, Firenze, e verso la Toscana.

La Nazionale Cantanti con Fabio Capello e Sandro Giacobbe in panchina, guidata dal presidente e capitano Enrico Ruggeri e dal direttore generale Gian Luca Pecchini, torna in campo a Empoli, per il suo appuntamento annuale. La partita era stata organizzata prima del tragico evento che ha colpito la Toscana, con un destinatario diverso per la solidarietà. Poi però tutti i soggetti coinvolti “di comune accordo, visto il difficile momento legato all’emergenza alluvione in Toscana hanno deciso di devolvere i fondi che raccoglieremo per la partita” Metti in campo il Cuore” di sabato 18 novembre per le popolazioni della Toscana”. Alla partita ha aderito anche “Olimpiadi del cuore”, la onlus di Paolo Brosio il quale si è personalmente impegnato nell’aiuto agli alluvionati lavorando in questi giorni con i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio.

Alla partita di sabato ad oggi, per Nazionale Cantanti sono confermate le presenze di Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, LDA, NDG, Il Tre, Moreno il Biondo, Ludwig, Piccolo G, Aka7, Cricca, Pierpaolo Petrelli, Shade, Sergej, Crytical, i Gemelli di Guidonia, Guglielmo. Batistuta in nove anni di Fiorentina, il bomber argentino ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana (1996). Con la Roma conquista nel 2001 il tanto rincorso scudetto (la sua più grande amarezza è non averlo portato a Firenze –da una dichiarazione dello stesso Batistuta fatta in un'intervista anni dopo) e un'altra Supercoppa italiana. Ed anche nella Nazionale argentina che Gabriel Omar ha brillato come (quasi) nessun altro prima e dopo di lui. Con 54 gol è il secondo miglior realizzatore nella storia dell'Albiceleste e per vent'anni (dal 2002 al 2022) ha detenuto il record di reti segnate dalla Selección al Mondiale (10 gol), prima di venire superato da un signore qualsiasi: Lionel Messi. Con 152 reti è il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A TIM e con 183 reti totali nel nostro campionato si colloca al 13º posto nella relativa classifica marcatori di tutti i tempi.

Nella stagione 1994-1995 è andato a segno per 11 giornate di campionato consecutive, battendo un record stabilito in precedenza soltanto da Ezio Pascutti. Anche nella Capitale è diventato un'icona, entrando nel luglio 2015 nella Hall of Fame dell'A.S. Roma. I biglietti per l’evento benefico di sabato prossimo a Empoli “Metti in campo il cuore per la Toscana”, sono disponibili sul circuito vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati, presso i supermercati Coop.fi, il Movimento Shalom e all’Empoli Store di Piazza della Vittoria (ad Empoli).

Per le adesioni di associazioni, scuole, società sportive (per le quali ci sono delle opportunità speciali di partecipazione e di biglietteria) e per avere informazioni contattare Shalom allo 0571400462 mail [email protected].

E.Sa.

