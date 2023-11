Tutti in campo per chi soffre. La Nazionale cantanti sfida i Campioni del cuore

di Enrico Salvadori

EMPOLI

"Aiutare in modo tangibile chi ha bisogno è sempre stata la nostra mission. Non potevamo rimanere insensibili di fronte a una tragedia come quella dell’alluvione in Toscana che ha messo in ginocchio tante famiglie". Enrico Ruggeri è una star della musica italiana e un protagonista da sempre della Nazionale Italiana Cantanti di cui è giocatore e presidente. Ci sarà anche lui in campo domani sera (inizio ore 20.45) al Castellani di Empoli nella sfida contro i Campioni del cuore Shalom in un appuntamento che ha per titolo ‘Metti in campo il cuore per la Toscana’ con la collaborazione della onlus Empoli for charity.

Si raccoglieranno fondi per gli alluvionati da destinare alla Misericordia Toscana. "Sono in questo progetto – spiega Ruggeri – dal 1984. La Nazionale cantanti, partendo dal nucleo storico di cui fa parte Sandro Giacobbe che è ancora il nostro tecnico, si è rinnovata con la presenza di tanti giovani che attirano la presenza di molti ragazzi e sono un ricambio generazionale. Noi più esperti diamo consigli in campo ma soprattutto li sensibilizziamo sui nobili obiettivi che ci poniamo e loro hanno capito perfettamente. Ci vorrebbero 365 partite all’anno come quella di Empoli per far fronte a tutte le richieste di aiuto che ci arrivano. Rivolgo un appello alla gente perché intervenga numerosa. Noi della Nazionale cantanti avremo un rinforzo di lusso come Gabriel Batistuta che si è fatto migliaia di chilometri dall’Argentina per esserci. In panchina con Giacobbe ci sarà Fabio Capello. In questa serata ci divertiremo e aiuteremo chi ha bisogno".

Tra i cantanti e artisti che saranno in campo si registrano come ultime adesioni anche quelle dei Gemelli di Guidonia, Pago e Roberti Lipari di Striscia. Tra i fondatori della Nazionale c’è Gianluca Pecchini, direttore generale e insostituibile motore di un’attività che da anni è senza sosta. "Solo pochi mesi fa, il 20 luglio, eravamo a Rimini per aiutare gli alluvionati della Romagna. Ora siamo a fianco di un’altra regione importante e con i quali i legami sono strettissimi come la Toscana. E’ stato un anno drammatico ma noi siamo sempre presenti quando si tratta di aiutare. L’esempio che ha dato Batistuta penso che valga più di tante parole". Nei campioni del cuore di Shalom giocheranno Totò Di Natale, Ciccio Tavano, gli altri ex viola Manuel Pasqual, Celeste Pin, Francesco Flachi, i portieri Gianluca Berti e Marco Ballotta, il campione argentino Nicolas Burdisso ex Roma e Inter e ora dirigente della Fiorentina. In panchina Cesare Prandelli e il dt Moreno Roggi. Anche Luca Gemignani di Shalom rinnova l’appello a esserci. "Il centro per minori che doveva essere finanziato con questo quinto appuntamento che facciamo ogni anno con la Nazionale Cantanti lo faremo ma più avanti. Ora dobbiamo dare una consistente mano a territori e persone che sono in grande difficoltà". L’Iban per la raccolta fondi di Shalom è questo: IT97V0623071150000046512772