Arezzo, 14 agosto 2024 – Partita Arezzo – Ascoli: modifiche alla circolazione e alla sosta in zona Stadio comunale

Domenica 18 agosto in occasione dell’incontro di calcio Arezzo – Ascoli sono previste le seguenti modifiche a traffico e sosta nella zona dello Stadio comunale. Per la sosta, dalle ore 17:30, e fino al termine dell’incontro di calcio, è istituito il divieto con rimozione dei veicoli nelle seguenti aree di viale Divisione Garibaldi: nel tratto compreso tra via Raffaello Sanzio ed il piazzale antistante la Curva Ospiti (curva Nord); nel piazzale antistante la Curva Ospiti, ad eccezione dei veicoli utilizzati dai tifosi ospiti muniti del biglietto d'ingresso o comunque autorizzati dagli organi di Polizia. Stesso divieto in piazzale Roberto Lorentini e in viale Gramsci, incluse le aree di sosta esterne alla carreggiata adiacenti al Club “Occhi Verdi”, ad eccezione di ciclomotori e motocicli che potranno parcheggiare nel lato opposto alla piscina comunale, esclusivamente nel tratto compreso tra via Simone Martini ed il punto di pre filtraggio. Sempre dalle ore 17:30, e fino al termine della competizione sportiva, la corsia di decelerazione di via Simone Martini posta in corrispondenza dell'intersezione con viale Gramsci è riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli.

Riguardo la circolazione, dalle ore 17:30 e fino a termine incontro, nel tratto di via Divisione Garibaldi compreso tra via N. Borghini e via di Castelsecco è istituito il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione dei veicoli autorizzati dagli organi di polizia; dei residenti nelle strade che vi si immettono; dei residenti di Castelsecco; dei veicoli della tifoseria della squadra ospite; degli utenti che intendono raggiungere gli impianti sportivo/ricreativi che hanno sede nella zona. Sul tratto di viale Divisione Garibaldi compreso tra via di Castelsecco ed il piazzale antistante la curva Nord dello stadio, il transito è consentito ai soli veicoli della tifoseria della squadra ospite ed a quelli autorizzati dagli organi di polizia, che potranno percorrere tale tratto in entrambe le direzioni di marcia.

Sempre dalle 17:30, è istituito il divieto di transito di tutti i veicoli in viale Gramsci e nel piazzale Roberto Lorentini, ad eccezione dei veicoli diretti verso il parcheggio interno della Piscina Comunale e degli utenti di “Occhi Verdi”; è inoltre vietato il transito sul tratto dell'anello esterno dello stadio tra via di Castelsecco e viale Divisione Garibaldi ad eccezione dei veicoli autorizzati dagli organi di Polizia, ed è istituito il senso unico di circolazione in via di Castelsecco, nel tratto compreso tra l'anello esterno dello stadio “Città di Arezzo” ed il civico 14, secondo la direzione di marcia viale Gramsci/via di Castelsecco. Infine, dalle 19:00, e fino al completo deflusso dei veicoli in sosta, è istituito il senso unico di circolazione in via Simone Martini, nella direzione di marcia viale Giotto → svincolo Le Pietre, con sosta consentita su ambo i lati.