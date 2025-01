Papa Francesco ad Assisi il 12 novembre

Assisi (Perugia), 15 ottobre 2021 - Papa Francesco tornerà ad Assisi il 12 novembre in occasione della Giornata mondiale dei poveri. «Giunta quest'anno alla sua quinta edizione, la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco con lo scopo di sensibilizzare all'ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti, sarà celebrata domenica 14 novembre 2021. In preparazione a questo momento che investe tutta la Chiesa, il Papa si recherà in forma privata ad Assisi venerdì 12 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Francesco incontrerà in forma privata un gruppo di 500 poveri provenienti da diverse parti dell'Europa e trascorrerà con loro un momento di ascolto e preghiera». Lo comunica in una nota il Pontificio consiglio per la Nuova evangelizzazione.