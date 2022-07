Palio, protesta dei civettini e sit in davanti all'Entrone. Niente prova per Vankook

Siena, 2 luglio 2022 - Protesta e sit in dei contradaioli della Civetta davanti all’Entrone contro l’esclusione dalla provaccia del cavallo Vankook, che era stato portato nell’Entrone. Urla e rimostranze vibrate nei confronti del Comune e del sindaco da parte dei civettini che non accettavano le ragioni della decisione, quando la sera precedente era stato consentito a Vankook di partecipare alla prova generale. La presenza di un numeroso gruppo di contradaioli all’Entrone, che era cinturato dalle forze dell’ordine, ha fatto sì che la provaccia iniziasse con circa 40 minuti di ritardo.

“Questo non è più palio“, hanno gridato alcuni al sindaco Luigi De Mossi. Poi, grazie anche all’opera di persuasione della polizia municipale e del comandante Marco Manganelli in persona, presenti i dirigenti del Castellare, i contradaioli sono rientrati nel rione.

Non c’era alla messa del fantino la dirigenza dell’Istrice con Brigante ma neppure alla prova la cavalla dell’Istrice Schietta, rimasta infortunata a San Martino nella mossa falsa della prova generale. Nessuno spunto interessante, com’era facile immaginare, dalla provaccia che ha visto Turbine su Una per tutti (Pantera) di rincorsa. S’impenna il cavallo del Bruco Uragano Rosso, montato da Scangeo. Quando è buona va in testa la Lupa, Bellocchio su Reo Confesso, che sfila via bene, quindi Scompiglio su Viso d’Angelo (Torre) e Gingillo su Zentile (Chiocciola). Bellocchio richiama subito il cavallo, anche gli altri sette non spingono. Vince Tempesta su Volpino nel Leocorno.

A breve la segnatura dei fantini in Comune.