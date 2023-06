Palio della vittoria, si avvicina il grande appuntamento

Arezzo, 26 giugno 2023 – Il gran giorno del Palio della Vittoria 2023 si avvicina ed Anghiari si prepara a vivere le emozioni della manifestazione che, come ogni 29 giugno, celebrerà la famosa Battaglia combattuta nel 1440, scontro che ridefinì i confini della Toscana e che divenne celebre anche grazie alla misteriosa opera realizzata da Leonardo Da Vinci.

La 19^ edizione dell’era moderna, organizzata dall’Associazione Culturale Palio della Vittoria, con il patrocinio del Comune di Anghiari e il fondamentale sostegno dei vari sponsor, si aprirà alle ore 18:30 con la rievocazione storica caratterizzata dalla sfilata in Piazza Baldaccio dei Sindaci, dei Cortei Storici di Anghiari, Arezzo, Sansepolcro e Firenze, dei cavalieri del paese ospitante e dei bambini della Scuola Primaria che hanno partecipato ad “Anghiari – Borgo della Cultura”. Durante la cerimonia si terranno anche le premiazioni del concorso per le scuole “Racconto il mio Palio” e lo spettacolo degli Sbandieratori di Arezzo. Il momento clou arriverà come sempre al calar del sole con la corsa a piedi in salita che assegnerà al Comune vincitore l’ambito palio: 1440 metri dalla Cappella della Vittoria (il luogo esatto della battaglia) fino a Piazza Baldaccio.

Una corsa a perdifiato in cui i valorosi atleti potranno “scortare” il proprio capitano e/o sfavorire gli avversari attraverso spinte, trattenuti e placcaggi, così come consentito dal regolamento. Si tratta di una gara “unica nel suo genere”, la corsa più “pazza del mondo”, come ribattezzata da molti. Il Palio realizzato quest’anno dall’artista anghiarese Sirio Ruggeri non andrà all’atleta che taglierà per primo la linea del traguardo, ma sarà consegnato al Comune di appartenenza. Tra le città presenti alla gara ci saranno, oltre a quelle del territorio, Firenze, Milano, Arezzo e Gubbio. Ogni comune potrà schierare un massimo di 5 atleti (saranno oltre 70 quelli presenti all’edizione 2023). Anghiari guida l’albo d’oro con 4 titoli, mentre nel 2022 ad aggiudicarsi la contesa fu Montepulciano, grazie all’impresa di Lapo Parissi.

Il programma delle iniziative si è aperto domenica con la camminata sui luoghi della Battaglia ed è poi proseguito alla sera con vari momenti: la sfilata del Corteo Storico di Anghiari, la Benedizione del Palio, la consegna del panno alla neo-diciottenne del borgo tiberino (Matilde Vitellozzi) e poi la “Provaccia” (corsa sulle rampe della Ruga di San Martino) che ha visto la presenza di 13 atleti. A primeggiare è stato Marco Olandesi del Comune di Anghiari che, subito dopo, ha estratto l’ordine con cui le squadre saranno chiamate ad effettuare la punzonatura nel giorno del Palio (per decidere le griglie di partenza).

In Piazza Baldaccio sarà montata una tribuna che permetterà al pubblico di gustarsi comodamente lo spettacolo della rievocazione e, grazie al maxischermo, anche ogni fase della gara. Chi non potrà esserci avrà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv su Teletruria e in radio su Errevutì. Alla fine della corsa, ci saranno la consegna del Palio al Comune vincitore e la “Cena della Vittoria” sulle Antiche Mura che sarà allietata dalle musiche popolari della Compagnia dei Ricomposti e alla quale tutti potranno partecipare (previa prenotazione allo 0575788009).