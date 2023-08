Palio dei Lumi, ieri l’estrazione della accoppiate

ARezzo, 26 agosto 2023 – Ieri sera 24 Agosto, nella splendida cornice di Piazza Santo Stefano di Pieve Santo Stefano gremita di pubblico, si è svolto il corteggio storico e l'estrazione delle accoppiate delle semifinali del 45mo Palio dei Lumi dell'era moderna di Calcio in Costume.

La sorte ha deciso che a sfidarsi domenica 27 agosto dalle ore 15 presso il Campo dei Lumi nella prima partita si incontreranno Rialto e Centro paese, mentre a seguire si terrà la piu' classica delle partite ovvero la sfida dei ponti: Pontevecchio e Pontenuovo.

La serata dei sorteggi è stata arricchita dalla presenza degli sbandieratori di Sansepolcro, che giunti in gran numero ( addirittura 24 bandiere e 16 musici) hanno entusiasmato il folto pubblico con numeri di alta qualità.

Tornando al Palio dei Lumi, da molti anni non si assisteva a queste sfide a livello di semifinali e quindi, anche per un semplice calcolo delle probabilità, erano le accoppiate più pronosticabili.

Il Rialto, campione uscente e per questo considerato fra i favoriti assieme al Pontevecchio, sfiderà il Centro Paese, rione plurimedagliato che però da alcuni anni sta attraversando un periodo di profondo rinnovamento e ringiovanimento della squadra e che per questo parte con minori favori del pronostico ma, si sa, in tornei del genere mai nulla è da darsi per scontato.

Il successivo incontro, ovvero "la stracittadina dei ponti", è il Pontevecchio che parte coi favori del pronostico, ma il Pontenuovo ha una squadra giovane che nasce dall'ossatura della squadra che vinse inaspettatamente il Palio nel 2016 allora giovanissima e che, con alcuni innesti e con la sempre maggiore esperienza, rappresenta un forte outsider per la vittoria finale.

Ed allora domenica 27 agosto dalle ore 15, assisteremo alle due emozionanti sfide che porteranno alla finale dell'Otto Settembre, durante la tradizionale festa della Madonna dei Lumi (7 e 8 Settembre) che, con le sue suggestive luminarie rionali, la tombola in piazza e lo spettacolare spettacolo pirotecnico di mezzanotte farà da grande cornice alla finalissima, che si terrà alle ore 15.30 con la diretta tv su TELETRURIA e la diretta streaming su www.teletruria.i