Palaffari, la seconda metà dell'anno con le Fiere

ARezzo, 31 agosto 2025 – Uscit o il nuovo calendario della seconda metà dell'anno delle Fiere. Ad Arezzo arrivano novità e conferme nel cartellone del palaffari. Tra i ritorni dal 14 al 16 novembre quello di Agri e Tour – salone nazionale dell'Agriturismo e del Turismo Rurale. Appuntamento con la tre giorni nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi. Ma andiamo con ordine. Il 13 e 14 settembre torna Esotika Pet show, il salone degli animali esotici e da compagnia. Dal 19 al 21 settembre in via Spallanzani spazio al Mercatino del Calcit e ai mille eventi benefici del Comitato. Il 1 e 2 settembre si parte con Transitalia Marathon, dal 6 al 9 ottobre l'evento privato aziendale di Euronics. Il 18 e 19 ottobre ci sarà poi il ritorno del Grande Mercato delle Pulci, il più grande evento dell'usato privato del Centro Italia al Centro Affari. Dal 1 al 14 novembre arriva la Cittadella del Gusto che si pone come fulcro strategico nel panorama delle relazioni aziendali nel settore Ho.re.ca., agro alimentare ed enogastronomico. Obiettivo facilitare l'eccellenza commerciale attraverso un ambiente dove le aziende B2B e B2C non solo esporre e promuovere i propri prodotti, ma anche sviluppare relazioni con i principali attori del settore: produttori, distributori, professionisti, acquirenti e appassionati del mondo food. Oltre a Agri e Tour dal 15 al 16 novembre ci sarà anche il ritorno di Passioni in Fiera. Torna così l'evento dove creatività, artigianato, natura e benessere si incontrano per dare vita a un'esperienza unica. Un evento dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire, approfondire e condividere le proprie passioni. Due giorni per gli amanti della manualità, del fai-da-te, della natura.