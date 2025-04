Arezzo, 21 aprile 2025 – Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno: il 22 aprile apre la nuova ala del Pronto Soccorso

Spazi ampliati e percorsi separati. Attualmente in corso la fase 2 per completare il progetto di riorganizzazione

Da martedì 22 aprile è attiva la nuova ala del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, realizzata per migliorare l’accoglienza, ottimizzare i percorsi assistenziali e potenziare la risposta alle emergenze sanitarie.

L’intervento ha permesso di ampliare gli spazi, separare i percorsi di accesso e creare nuove aree funzionali, tra cui sale visita, sala terapie, uffici per il personale e un deposito attrezzature.

Sono state inoltre introdotte tecnologie avanzate per il monitoraggio dei pazienti. La prima fase dei lavori, appena conclusa, ha comportato un investimento di circa 954 mila euro, di cui oltre 693 mila provenienti da fondi art. 34 poi confluiti nel Pnrr e circa 260 mila provenienti da risorse aziendali.

L’intervento rientra nel piano regionale di riorganizzazione post-Covid approvato dal Ministero della Salute. È attualmente in corso la Fase 2, che prevede l’ampliamento e la ristrutturazione dell’area destinata ai codici di maggiore gravità, con l’affidamento dei lavori già avviato.

A partire dalle 8.00 di martedì 22 aprile, la viabilità per accedere al pronto soccorso ritornerà a senso unico, utilizzando come in precedenza la rampa di accesso dal lato delle cappelline.