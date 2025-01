Arezzo, 29 gennaio 2025 – Ospedale Santa Margherita di Fratta, una giornata di screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

L'iniziativa ‘Cardiologie aperte’ si rivolge alle persone di età superiore ai 18 anni. Come aderire

Anche quest'anno la Cardiologia dell'ospedale di Fratta, a Cortona, aderisce all'iniziativa ‘Cardiologie aperte’ di Fondazione per il tuo cuore, l'ente di ricerca di Anmco (Associazione nazionale medici chirurghi ospedalieri) attivo nella promozione della prevenzione cardiovascolare.

Per la giornata del 10 febbraio è in programma un pomeriggio di screening gratuito all’ospedale per i cittadini e le cittadine che vogliono approfondire le conoscenze in ambito di prevenzione cardiovascolare. L'iniziativa si rivolge alle persone di età superiore ai 18 anni che non abbiano già presentato patologie cardiovascolari, ma vogliono conoscere come prevenirle.

Lo screening prevede un elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e un breve colloquio con il cardiologo, che consegnerà anche materiale educativo messo a disposizione da Fondazione per il tuo cuore.

L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l'ambulatorio cardiologico dell'ospedale. Per aderire alla giornata è necessario prenotare lo screening all’indirizzo email: [email protected] entro il 6 febbraio e fino a esaurimento posti disponibili. Nella mail dovranno essere indicate le proprie generalità: nome, cognome e data di nascita.

«Anche quest’anno la nostra struttura aderisce all’iniziativa di screening per favorire la prevenzione e la conoscenza delle malattie cardiovascolari che, ricordiamo, rappresentano la prima causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati – sottolinea la *direttrice dell’Uosd di Cardiologia di La Fratta, Simona D’Orazio* - Per questo motivo è fondamentale ridurne il rischio attraverso semplici misure di prevenzione da mettere in atto il prima possibile. Questa iniziativa è un'opportunità per interfacciarsi con uno specialista che saprà consigliare eventuali interventi migliorativi dello stile di vita, vero strumento di prevenzione e di promozione della salute, troppo spesso sottovalutato dai cittadini. La nostra cardiologia collabora da anni con Anmco e con altre associazioni anche nell'ambito della ricerca clinica, strumento insostituibile di avanzamento delle conoscenze mediche».