Ospedale, operatori aggrediti da un uomo

Arezzo, 28 settembre 2023 – Aggressione questa mattina all'ospedale San Donato di Arezzo dove un uomo ha afferrato per i capelli, strappandoglieli, un operatore dell'accettazione della radiologia, poi si è lanciato su altri colleghi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, l'uomo in stato di alterazione ha discusso per futili motivi con gli operatori, aggredendoli con furia. Gli agenti lo hanno poi bloccato ed identificato e sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto. L'uomo non sarebbe nuovo ad episodi del genere. Gli operatori sono stati sottoposti alle cure del caso.