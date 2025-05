Arezzo, 9 maggio 2025 – Giornata internazionale dell’infermiere: ad Arezzo confronto su cura e comunicazione

Il 12 maggio all’auditorium “Pieraccini” dell’Ospedale San Donato in programma anche il giuramento dei nuovi infermieri

Non una festa, ma un’occasione di confronto e crescita professionale. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, il prossimo 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo (OPI) promuove un incontro aperto agli iscritti, dedicato all’approfondimento tematico e all’accoglienza dei nuovi professionisti attraverso il simbolico giuramento ispirato a Florence Nightingale. “Quest’anno – spiega Giovanni Grasso, Presidente di OPI Arezzo – affronteremo il tema del ‘caring leader’ e della comunicazione professionale, con contributi di esperti e l’analisi di casi clinici che illustrano l’evoluzione dei processi assistenziali informatizzati.” I lavori si terranno presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato, con apertura alle ore 9.00 affidata ai saluti istituzionali e agli interventi di Giovanni Grasso e Vianella Agostinelli, Direttrice del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico della ASL Toscana Sud Est. Seguiranno le relazioni scientifiche e le testimonianze professionali, con un focus particolare sull’importanza della comunicazione nei contesti di cura, grazie anche al contributo del prof. Domenico Aversa, in rappresentanza della Commissione Azione di Interesse Pubblico del Rotary Distretto 2071. Alle 11.30 il programma culminerà nel giuramento dei nuovi infermieri, momento solenne che celebra l’ingresso nella professione e l’assunzione di responsabilità etica e civile. A seguire, la consegna dei riconoscimenti ai “Caring Leader”, "Infermieri esperti" e "Coordinatori Infermieristici" che si sono distinti per professionalità, empatia e capacità di guida nei contesti assistenziali. Un appuntamento che conferma l’impegno di OPI Arezzo nel valorizzare il ruolo dell’infermiere come figura centrale per la qualità dell’assistenza.