Arezzo, 31 agosto 2024 – Openday ITS Academy Energia e Ambiente

L’alta formazione specialistica post diploma per entrare nel mondo del lavoro

In Provincia di Arezzo il 3 e 4 settembre p.v., ore 17:00, l’incontro con lo staff per scoprire i corsi Sustainability Manager e Energy & Industry Specialist

ITS Academy Energia e Ambiente, unica Accademia Tecnologica Post diploma in Toscana dedicata all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità, propone il 3 e 4 settembre, alle ore 17:00, incontri di orientamento per presentare i nuovi percorsi professionalizzanti post diploma ad alta specializzazione, totalmente gratuito, in avvio ad ottobre.

Sustainability Manager è la nuova opportunità formativa che l’Istituto Tecnologico presenta per il prossimo biennio a Montevarchi con l’obiettivo di formare esperti specializzati in sostenibilità del processo e del prodotto Made In Italy.

Altra offerta, sempre nel territorio aretino, è il percorso Energy & Industry Specialist che prenderà il via ad Arezzo e sarà orientato alla formazione di specialisti dell’efficienza energetica per la nuova frontiera dell’Industria 5.0

Gli appuntamenti sono per:

Martedì 3 settembre ore 17.00 presso il Palazzo del Podestà, Piazza Varchi 8 a Montevarchi

Mercoledì 4 Settembre ore 17.00 presso la Casa dell’Energia, Via Leone Leoni 1 ad Arezzo

Un biennio di 1800 ore, con una perfetta alternanza tra lezioni teoriche, visite in azienda ed attività pratiche di laboratorio, che, grazie alla compartecipazione delle imprese partner leader della filiera, permette di sviluppare competenze ed abilità immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

La presenza in aula di insegnanti espressione del mondo professionale, valore aggiunto della offerta formativa di ITS Academy Energia e Ambiente, consente annualmente di confermare l’alta percentuale di occupabilità in uscita dall’Istituto.

Oltre l’80% dei giovani diplomati trovano, entro un anno dal termine del corso, occupazione coerente nei settori di riferimento e intraprendono percorsi lavorativi di successo.

Per registrarsi ed iscriversi agli appuntamenti in programma, consultare il sito web della Fondazione www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad [email protected].