“Occhi della Speranza”, filo diretto tra Castiglion Fiorentino, Zambia e Sierra Leone

Arezzo, 1 luglio 2024 – Si è svolto mercoledì 26 giugno, presso la Diocesi di Arezzo, un incontro positivo e costruttivo tra il Vescovo della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, Don Ignazio, il Vescovo della città di Makeni (Sierra Leone) e il Rettore dell’Università di Makeni. L’incontro è stato reso possibile grazie all’attività e al lavoro che Carlo Landucci svolge da più di vent’anni in Zambia e da circa dodici anni in Sierra Leone insieme all’associazione “Occhi della Speranza”, di cui è presidente.

Don Ignazio, il vescovo di Makeni e il Rettore dell’Università di Makeni sono stati ricevuti a Castiglion Fiorentino e poi accompagnati ad Arezzo da Monsignor Migliavacca, che è stato molto partecipativo e incuriosito sulle attività di “Occhi della Speranza” in Zambia e Sierra Leone.

“Monsignor Migliavacca non conosceva la nostra associazione – ha detto Landucci – e quindi era curioso, ci ha fatto tante domande. L’incontro è stato proficuo per la nostra associazione e, grazie alla disponibilità di Monsignor Migliavacca, si sono gettate le basi per collaborazioni future”.

Proprio nella giornata di oggi, lunedì 1° luglio, Carlo Landucci è in viaggio verso Treviso, dove parteciperà ad alcuni incontri organizzativi in vista di otto viaggi missionari in Zambia e Sierra Leone previsti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025; mentre ad agosto partirà insieme ad altri quattro amici per la sua nuova missione in Zambia, dove resterà per quindici giorni per proseguire le missioni umanitarie. La prima missione vedrà impegnato un team di oculisti.