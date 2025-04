Arezzo, 9 aprile 2025 – Cortona, Spazio compiti: una risposta per il percorso scolastico dei bambini

A un mese dalla riattivazione sono già 14 gli alunni che frequentano la struttura

A quasi un mese dalla nuova attivazione, lo «Spazio compiti» del Comune di Cortona accoglie 14 alunni. La struttura è situata nei locali della scuola primaria di Camucia ed è tornata attiva dalla metà dello scorso mese di marzo, grazie ad un nuovo accordo con la direzione didattica dell’istituto scolastico Cortona 1 e con Polis, la cooperativa che organizza il servizio.

I bambini che beneficiano del servizio sono individuati dai Servizi sociali del Comune con la collaborazione delle insegnanti. Le attività dello Spazio compiti includono interventi di supporto scolastico per i bambini delle scuole primarie, con particolare attenzione alle problematiche di coloro che hanno difficoltà nello svolgimento dei compiti riconducibili al contesto sociale e familiare. Grazie al lavoro delle educatrici vengono realizzati laboratori creativi e proposte ludico-ricreative, pensati per sostenere il protagonismo di bambini, con l’obiettivo di dare loro possibilità di sperimentarsi, attraverso le proprie risorse, in un clima positivo di valorizzazione delle diverse competenze. Oltre a questo, vengono svolte attività di programmazione, condivisione e verifica del servizio, in stretto rapporto con i genitori, gli insegnanti di classe e i referenti delle scuole primarie dei plessi scolastici di riferimento gli assistenti sociali del Comune e gli specialisti della Asl.

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver attivato nuovamente questo servizio - dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Cortona, Lucia Lupetti - al momento è prevista una capienza massima fino a 20 bambini della scuola primaria e sono già stati segnalati altri 4 potenziali beneficiari che verranno inseriti nei prossimi giorni. È bene specificare che lo Spazio compiti non concerne attività per persone con bisogni educativi speciali, per le quali l’Amministrazione comunale ha predisposto altri generi di attività. Questo servizio interessa quei bambini che per questioni sociali e per provenienza di contesti con fragilità, necessitano di supporto per lo svolgimento delle attività nel momento del dopo scuola».