Consorzio Arezzo Fashion, da oltre 10 anni specializzato nella progettazione e gestione di progetti europei Erasmus +

Arezzo, 9 aprile 2025 – Il Consorzio Arezzo Fashion da oltre 10 anni e' specializzato nella progettazione e gestione di progetti europei Erasmus +( KA1 e KA2 ).Ha ottenuto l'Accreditamento sul programma VET per l' Agenzia Nazionale Inapp.Muove giovani ed adulti nei settori moda, gioiello, design,multimediale, turistico alberghiero, spettacolo.Ha creato una rete di partners , affiliati al Consorzio, molto affidabili in tutta Europa, con i quali sviluppare e portare avanti i progetti; si e' dato inoltre una struttura di coordinatore di aziende di grande esperienza tanto da garantire partecipanti un servizio di alta qualità ed assistenza in loco.

Dopo aver movimentato studenti ed adulti da diverse Scuole del territorio locale e non ,in Polonia, Germania, Finlandia, Lapponia,Islanda ma anche Malta, Portogallo, Canarie e Spagna, attualmente sta lavorando ed acquisendo partecipanti per un progetto Erasmus+ KA1 nel campo del Teatro, Danza e Cinema.