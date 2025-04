Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo triplicagli scambi con la Francia

Arezzo, 9 aprile 2025 – Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo amplia i suoi orizzonti internazionali con l'inaugurazione del primo gemellaggio italo-francese "Destination Paris" con il Lycée Martin Luther King di Bussy. Questo nuovo scambio si aggiunge al consolidato gemellaggio con il liceo "Notre-Dame des Minimes" di Lione, attivo da nove anni, e dallo scambio con Institution Saint-Joseph di Le Havre, svolto da due anni, testimoniando l'impegno dell'istituto aretino nell'offrire ai suoi studenti esperienze di mobilità scolastica di alto livello.

Dal 3 al 10 aprile 2025, un gruppo di 20 studenti delle classi 3L EsaBac e 3D Linguistico del Colonna ha avuto l'opportunità di immergersi nella vita parigina, ospitati dalle famiglie dei loro corrispondenti francesi. Accompagnati dai docenti Massimiliano Badiali e Brigitte Cardot, gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni mattutine presso il Lycée Martin Luther King, sperimentando in prima persona il sistema scolastico francese e affinando le loro competenze linguistiche. Il programma, organizzato dai docenti francesi François Charron e Anna Petitova, è stato ricco di attività culturali, con visite ai luoghi simbolo di Parigi come la Torre Eiffel, l'Opéra, l'Arco di Trionfo, gli Champs-Élysées e il Bateau Mouche. Gli studenti hanno inoltre partecipato a laboratori di cucina francese e a un corso di golf per principianti, arricchendo ulteriormente la loro esperienza. La dirigente del Lycée Martin Luther King, Valérie Ficara, inaugurerà lo scambio a Parigi e presenzierà alla giornata di festa organizzata dal Comune di Bussy, sottolineando l'importanza di queste iniziative per la crescita personale e culturale degli studenti.

Il professor Massimiliano Badiali, organizzatore del progetto, ha espresso la sua soddisfazione per l'entusiasmo e la partecipazione degli studenti, sottolineando come queste esperienze di mobilità scolastica siano fondamentali per aprire nuove prospettive e favorire lo scambio interculturale. “Grande in uno scambio è il lavoro di preparazione, ma nulla è comparabile all’entusiasmo contagioso dei ragazzi, alla loro forza giovanile e vitale che come una trasfusione di energia dona l’entusiasmo nel gettarsi ancora nella bella avventura con la tranquillità del supporto dell’esperienza pregressa. Da oltre un decennio inseguo il sogno della mobilità scolastica, cerco di aprire le ali ai miei alunni, di favorire lo scambio di esperienze, di portarli fuori dall’aula stretta e limitata. Ogni volta parto con un’emozione diversa, più consapevole e matura”.

Dal 11 al 18 aprile 2025, sarà la volta della classe 2L EsaBac del Colonna ad ospitare i corrispondenti del liceo di Lione, mentre a giugno quattro studenti di quarta parteciperanno a un programma Erasmus+ a Bordeaux, in Francia.