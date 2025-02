Arezzo, 27 febbraio 2025 – Nuovo corso di laurea ad orientamento professionale, San Giovanni Valdarno primo in Toscana per iscrizioni e quinto in Italia

Nel primo anno accademico del nuovo corso di laurea ad orientamento professionale in “Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio”, il CGT registra 25 iscritti su 25 posti disponibili. La soddisfazione dell’Amministrazione e dell’Università degli studi di Siena

A partire dall’anno accademico 2024-2025 il Centro di GeoTecnologie dell’Università degli studi di Siena ha inserito il nuovo corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio (TACT), un percorso di studi ad orientamento professionale per la formazione del geometra laureato. Il corso intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche.

25 posti disponibili e 25 iscritti assegnati fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Un dato che ha posto L’Università di Siena a San Giovanni Valdarno al primo posto in Toscana e al quinto in tutta Italia.

Una grande soddisfazione da parte delle istituzioni espressa questo pomeriggio durante la conferenza stampa al CGT tenuta dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, insieme al rettore dell’Università degli studi di Siena Roberto Di Pietra, all’assessore alla cultura, all’università e istruzione superiore Fabio Franchi e al presidente del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena Riccardo Salvini.

“L'impegno nella sede di San Giovanni Valdarno - commenta il rettore Roberto Di Pietra – sta mostrando i suoi migliori frutti. Dopo anni di impegno, nel corso del 2024 siamo giunti al pieno accreditamento della sede da parte dell'ANVUR. Nell'anno accademico 2024-2025 abbiamo attivato il primo corso di laurea triennale in “Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT)”. Questo corso appena attivato ha raggiunto il suo numero massimo di iscritti e questo non era scontato e ci lascia ben sperare per il futuro. Nel contempo continuiamo ad offrire i consolidati percorsi di master del Centro di GeoTecnologie e continuiamo ad offrire corsi di studio in teledidattica sincrona anche nel campo dell’economia e delle scienze dell’educazione e della formazione. Insomma l'Università di Siena è presente a San Giovanni Valdarno e intende sviluppare questa sua presenza nel prossimo futuro. Ulteriori possibilità di sviluppo sono prevedibili nel campo dei percorsi di area medica, così come già accade nelle altre sedi dell’Università di Siena e nella rete formativa della Toscana sud-est".

“Siamo molto soddisfatti – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valdarno Valentina Vadi – dell’esito delle iscrizioni di questo nuovo corso ad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio che si sviluppa in questo anno accademico al Centro di GeoTecnologie dell’Università degli studi di Siena. Ringraziamo il CGT e il rettore dell’Università Roberto Di Pietra perché, fin dall’inizio del mio mandato amministrativo, ho mirato a promuovere una forte implementazione di attività didattiche e questo desiderio e questa volontà sono state prontamente colte dal centro di GeoTecnologie. La pausa del Covid ha rallentato questo indirizzo e queste progettualità ma adesso iniziamo a raccogliere importanti frutti: essere in Italia la quinta sede universitaria per iscritti nel nuovo corso di laurea è veramente notevole. Oltretutto il CGT negli ultimi anni ha fortemente implementato i suoi rapporti con il territorio non solo con il comune ma con l’intero Valdarno come dimostrano le collaborazioni con le scuole e l’organizzazione di eventi come la Bright Night che è diventato un appuntamento importante non soltanto a San Giovanni ma in tutta la Toscana. Questo nuovo traguardo raggiunto ci riempie di grande soddisfazione e orgoglio. E colgo con grande favore le parole del rettore sulla possibilità di sviluppare percorsi di area medica; noi abbiamo un ospedale importante e mi auguro che questa possa essere la progettualità del futuro che noi ci poniamo come obiettivo”.

“Desideriamo – aggiunge Fabio Franchi, assessore alla cultura, università e istruzione superiore Fabio Franchi – congratularci con il CGT e l’Università degli studi di Siena per l’ottimo risultato raggiunto e per l’ottimo e capillare lavoro di promozione del corso di laurea che è stato svolto. Scorrendo le statistiche, e al di là dei numeri assoluti di iscritti, il dato estremamente positivo è che Siena primeggia per numero di iscritti tra gli atenei del Centro Italia e, soprattutto, è tra i primi come numero di iscritti a livello nazionale iscritti tra i cosiddetti ‘medi atenei’. Un risultato, quindi, estremamente positivo, e anche molto incoraggiante per nuove, ulteriori implementazioni. Oltre alla qualità dell’offerta formativa ad ampio raggio, il CGT si distingue per l’impegno nella ricerca e per essere una sede distaccata dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il lavoro che viene portato avanti ha una ricaduta positiva sull’intero territorio: la collaborazione con le scuole, l’orientamento, l’organizzazione di convegni ed eventi, la promozione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il partenariato nel progetto di gemellaggio Bethlehem green city sono solo alcuni esempi. Ancora un sincero ringraziamento al professor Salvini, a tutto lo staff del CGT e del dipartimento”.

“Il corso – dichiara il professor Riccardo Salvini, presidente del comitato per la didattica del corso di laurea – rappresenta una significativa novità sia per l’ateneo che per il territorio. L'introduzione del nuovo corso TACT crea preziose opportunità di lavoro sia come libera professione, che all'interno delle pubbliche amministrazioni, studi di ingegneria, studi legali, imprese economico-commerciali, società di costruzioni, organizzazioni di gestione immobiliare ed enti di diritto pubblico focalizzati sulla gestione e monitoraggio del territorio. Il corso è iniziato ad ottobre con grande entusiasmo e colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi dei vari uffici dell’Università di Siena senza il cui aiuto tale traguardo non sarebbe stato raggiunto. Ringrazio infine i collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Siena e Grosseto per la fiducia e la collaborazione mostrate”.

Fra gli iscritti, 18 sono maschi e 7 femmine; 11 fra i 18 e i 29 anni, 6 fra i 30 e i 39, 5 fra i 40 e i 50 e 3 over 50. Segno che il percorso è interessante e apprezzato anche da chi ha già un lavoro ma desidera possedere ulteriori specializzazione e formazione. Infatti 9 sono studenti ma gli altri 16 hanno già un’occupazione: 3 sono dipendenti di società private, 9 sono dipendenti pubblici e 4 liberi professionisti.

Le lezioni si tengono alla sede del Centro di GeoTecnologie, in via Vetri Vecchi 34, vicino alla stazione di San Giovanni Valdarno. Il CGT è un campus universitario dedicato alle scienze della terra e alle geotecnologie e dispone di 27 appartamenti a prezzo agevolato per gli iscritti ai corsi. Alcune attività didattiche di tipo teorico sono erogate anche in teledidattica sincrona sulla sede formativa di Grosseto.

Il corso di laurea ha un taglio altamente pratico: sono previste numerose ore di attività di laboratorio e tirocinio che consentono ai laureati di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato.

Il corso intende formare esperti qualificati in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti alle costruzioni, alle infrastrutture civili e rurali e, più in generale, alla gestione dell’ambiente e del territorio. Inoltre, intende fornire gli strumenti per interpretare la complessità di progetti di opere edili, infrastrutturali, di monitoraggio e di sviluppo del territorio, favorendo la transizione dai sistemi di progettazione, costruzione e monitoraggio tradizionali a quelli digitali, basati sull’implementazione di moderne tecnologie geomatiche (es. GIS, Remote e Proximal Sensing, Laser Scanning, BIM).

Le prospettive occupazionali sono legate ad attività libero-professionali, ad incarichi come dipendenti nei ruoli tecnici in società di ingegneria, in studi legali o economico-commerciali, in imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare ed in enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio. Sono inoltre possibili prospettive occupazionali come dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

A San Giovanni Valdarno, oltre al corso TACT, è possibile fruire in teledidattica sincrona i corsi di laurea triennale in Economia e commercio, Scienze economiche e bancarie, Scienze dell’educazione e della formazione. A questi si aggiunge il corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni.

Sono inoltre attivi presso la sede del Centro di GeoTecnologie i master di I e II livello in Geomatica e il master di II livello in Geotecnologie per l’archeologia.