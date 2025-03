Nuovo comando per la polizia municipale di Signa

Firenze, 1 marzo 2025 - Nuova sede per il comando della polizia municipale di Signa. Il taglio del nastro dei locali di via Santelli è avvenuto oggi, 1 marzo, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessora Eleonora Chiavetta, del comandante Fabio Caciolli e del consigliere regionale Fausto Merlotti. All’iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti di diversi Comuni vicini, insieme a consiglieri comunali, assessori, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo volontariato. Nell’immobile, che un tempo ospitava la sede della Ausl, troveranno posto il comandante e 13 agenti, mentre i vecchi locali in prossimità del Comune saranno dedicati ad altre attività.

L'inaugurazione a Signa della nuova sede della polizia locale (Fotocronache Germogli)

“Fin dal nostro primo mandato – ha detto il primo cittadino - ci siamo adoperati per assicurare alla polizia locale una nuova struttura operativa. Abbiamo così acquistato un immobile che da oltre dieci anni non svolgeva più alcuna funzione e qui, con l’impegno di tutti, abbiamo allestito il nuovo comando: 500 metri quadrati, nuova strumentazione dedicata, uffici moderni ed efficienti, un’armeria, un dispositivo Dae e ambienti di lavoro confortevoli. Oggi voglio ringraziare, oltre a tutti i rappresentanti istituzionali, il nostro comandante e i 13 agenti che finora hanno operato all’interno di una sede piccola e disagiata”.

“Questi nuovi spazi – ha detto l’assessora Chiavetta - saranno adesso tutti da vivere. Si tratta di nuovi locali dove sarà possibile sperimentare nuove forme di condivisione e convivialità per rendere sempre di più la polizia locale al servizio del cittadino e della comunità”.

“Il 1° marzo del 1984 marcai, per la prima volta, la cartolina iniziando il mio nuovo lavoro nel comando che allora si trovava nel palazzo comunale – ha dichiarato il comandante Caciolli -. Oltre quarant’anni dopo mi trovo qui, oggi, a partecipare all’inaugurazione di questi spazi che assicureranno grande qualità a tutto il nostro agire. Il ringraziamento va al sindaco Fossi per aver mantenuto fede all’impegno preso fin dall’inizio del suo mandato”.

Al termine della cerimonia, dopo la benedizione da parte del parroco, don Matteo Ambu, il presidente della Pubblica Assistenza di Signa, Matteo Carrai, ha inaugurato anche il dispositivo Dae appena istallato, il ventunesimo sul territorio comunale.