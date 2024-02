Nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana

Arezzo, 24 febbraio 2024 – A breve il centro abitato di Pozzo della Chiana avrà il suo presidio medico ambulatoriale, attrezzato e funzionale. Una risposta efficace e rapida alle esigenze di tutta la popolazione.

Viste le necessità emerse negli ultimi mesi, anche a seguito del pensionamento di alcuni medici di famiglia che in passato fornivano un presidio medico a Pozzo ed in considerazione della mancanza di spazi alternativi per simili tipologie di attività, l’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana si è subito fatta carico di questi temi ed ha messo in cantiere in tempi rapidissimi un intervento per riqualificare la sala comunale di Pozzo, ubicata in via Ponte al Ramo, con l’obiettivo di destinarla ad ambulatorio per medici di famiglia.

L’intervento, condiviso con la direzione della Asl Toscana sud est, consisterà nella realizzazione all’interno della struttura di via Ponte al Ramo di un presidio medico. L’intervento sarà in linea con le indicazioni delle normative che regolano l’attivazione di un presidio medico ambulatoriale.

Nello specifico all’interno degli spazi sarà ricavata una sala d’aspetto, un bagno adeguato alle normative per disabili ed una stanza studio dove verrà effettuata l’attività medica ambulatoriale.

Il progetto esecutivo, su cui ha lavorato nelle settimane scorse l’ufficio tecnico comunale insieme ai tecnici Asl, è già approvato e finanziato, ed è attualmente in attesa di autorizzazione da parte della Soprintendenza trattandosi di immobile vincolato.

Questo intervento, che sarà a terminato nella primavera 2024, rappresenta la precisa volontà dell’Amministrazione comunale di dare una concreta risposta alle esigenze dei residenti di Pozzo e si inserisce nel contesto della salvaguardia e del potenziamento dei servizi a disposizione della comunità avviato in questi anni.