Nuovi corsi alla Scuola di Musica di Fiesole

Fiesole (Firenze) 26 novembre 2024- Si è inaugurato il nuovo Anno Accademico alla Scuola di Musica di Fiesole, che coincide con il cinquantesimo compleanno dell’istituzione ed segna un importante traguardo: pochi giorni fa la Scuola ha ricevuto la definitiva autorizzazione ministeriale all’avvio di quindici nuovi percorsi di biennio superiore che, aggiungendosi ai cinque già attivi,ampliano significativamente l’offerta formativa fiesolana.

La possibilità di proseguire il percorso accademico fino al conseguimento del Diploma AFAM di II livello, equivalente ad una laurea magistrale, si configura per la Scuola come il naturale completamento del progetto formativo originale e lungimirante del fondatore Piero Farulli.

L’educazione alla musica, che a Fiesole inizia fin dalla primissima infanzia ( quattro anni d'età), si sviluppa attraverso un’architettura didattica che è il frutto dell’approfondimento e dell’esperienza di un appassionato e aggiornato team di docenti, che prende per mano gli allievi per condurli alla scoperta della musica. A questo percorso, un unicum nel panorama degli studi musicali in Europa, si aggiunge adesso il vertice, costituito appunto dal biennio superiore.

L’apertura internazionale rafforza l’obiettivo di offrire una prospettiva quanto più ampia del far musica . “Sono motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Bernabò Bocca, Presidente Fondazione CR Firenze – i nuovi riconoscimenti conseguiti dalla Scuola, che ne confermano l’assoluto valore nel campo delle discipline musicali. Sosteniamo da molti anni questa prestigiosa istituzione anche perché apprezziamo moltissimo il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni. La musica ci viene in aiuto perché è un potente strumento di inclusione sociale e un veicolo efficace per contrastare la povertà educativa.”. Il sindaco di Fiesole Cristica Scaletti ha sottolineato come " Come Amministrazione comunale siamo molto orgogliosi della Scuola di Musica, a cui abbiamo deciso di restituire un contributo strutturale di 10mila euro - così come a tutte le fondazioni culturali del territorio fiesolano - nella convinzione che scuola e cultura rappresentino il più potente argine alla disgregazione sociale"

Gli interventi della direzione hanno sottolineato la soddisfazione per il nuovo traguardo raggiunto: i bienni sono un’occasione per rendere la Scuola ancor più aperta, completa e attrattiva, e permettono un incremento delle sinergie nelle attività d’insieme, musica da camera e orchestra. Quindi sii è parlato dei bandi internazionali ma anche di attività interisciplinari. Fra questi l’iniziativa che coinvolge gli studenti del percorso preaccademico nella realizzazione di un musical. Alessandra Innocenti della Città Metropolitana di Firenze è intervenuta per ringraziare la Scuola per l’ampiezza dei suoi progetti inclusivi gratuiti.

La cerimonia inaugurale si è conclusa con un altro intervento musicale, affidato a The Wayne Messengers, sestetto jazz della classe di Claudio Giovagnoli. Durante la cerimonia di inaugurazione una panchina del parco della Torraccia è stata dipinta di rosso, con l’obiettivo di invitare tutti coloro che frequentano la Scuola a riflettere sulla violenza di genere.

D.G.