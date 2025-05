Nuovi cavalieri lavoro, in Toscana sono Bertelli e Ferragamo

Arezzo, 30 maggio 2025 – Sono due gli imprenditori toscani nominati oggi cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Patrizio Bertelli, per il suo impegno alla guida del gruppo del lusso Prada, e Leonardo Ferragamo, n ominato per il suo impegno nel settore terziario.

Oltre all'impegno nell'industria, li accomuna una grande passione per il mare e la barca a vela. Bertelli, nato ad Arezzo nel 1946, oggi guida l'impero Prada, negli anni trasformata

in un'azienda leader nel mondo del lusso (è recente l'acquisizione di Versace). Dopo l'incontro con la moglie Miuccia Prada, avvenuto nel 1977, Bertelli ha introdotto un modello di business innovativo basato sull'internalizzazione e il controllo diretto di tutta la filiera produttiva. Al gruppo fanno capo Miu Miu, Church's, Car Shoe e Marchesi 1824. Bertelli è noto anche per la sua passione per la

vela: nel 1997 ha fondato il team di vela Luna Rossa. Leonardo Ferragamo è stato nominato per il suo impegno alla guida della Lungarno Alberghi, una collezione di hotel di lusso a

Firenze, Roma e Milano, di cui è presidente dal 1995. È il quintofiglio di Salvatore e Wanda Ferragamo, nato a Fiesole nel 1953. Dal 2021, inoltre, è presidente dell'azienda di moda Salvatore Ferragamo. Leonardo Ferragamo nel 2019 ha anche datovita