Nuove Acque, domani tecnici al lavoro al Bagnoro e a Lucignano

Arezzo, 11 settembre 2023 – Martedì 12 settembre, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Bagnoro. Per consentire l’intervento, dalle 9.00 alle 13.00 sarà necessario interrompere l’erogazione di acqua in località Bagnoro, mentre dalle 11.00 alle 16.00 in loc. Gragnone e Scopeto. Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.

Lucignano: lavori di manutenzione alla rete idrica del centro storico martedì 12 settembre

Arezzo, 11 settembre 2023 – Martedì 12 settembre, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica del centro storico di Lucignano, dove dalle 8.30 alle 15.00 potranno verificarsi sospensioni dell’erogazione. Momentanei fenomeni di torbidità potrebbero verificarsi successivamente all’intervento e fino alla giornata seguente.