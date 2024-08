Arezzo, 9 agosto 2024 – Nuova distribuzione dei servizi all’interno delle Farmacie Comunali di Arezzo. Le strumentazioni per la valutazione di struttura ossea, cuore e pressione sono sottoposte periodicamente a turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni, con la nuova mappa che resterà attiva da lunedì 12 agosto a sabato 7 settembre. I cittadini potranno sottoporsi a Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata, effettuando esami utili per il benessere, la prevenzione e il monitoraggio dei propri valori con tempi rapidi e risultati affidabili.

Un test importante in vista della ripresa delle attività sportive agonistiche o amatoriali è l’elettrocardiogramma che sarà disponibile capillarmente sul territorio comunale nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo”, con il tracciato dell’esame che verrà immediatamente refertato in telemedicina da un centro cardiologico. Un secondo test per il controllo del cuore è l’Holter Cardiaco che sarà presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano”, permettendo di studiare nell’arco della giornata il comportamento della frequenza cardiaca, soprattutto in soggetti con pregressi episodi aritmici quali tachicardia, fibrillazione e extrasistolia. Alla farmacia “San Leo” sarà possibile richiedere la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, con utili indicazioni per la prevenzione dell’osteoporosi e per un’eventuale correzione degli stili di vita con il consulto di uno specialista. Un’analisi dell’andamento della pressione per l’intera giornata potrà infine essere richiesta alle farmacie “Fiorentina” e “San Giuliano” dove sarà disponibile l’Holter Pressorio. I servizi possono essere prenotati direttamente nelle farmacie interessate o dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo, dove sarà possibile scegliere luogo, giorno e orario per effettuare i diversi test.