Novità per le famiglie degli alunni delle scuole di Pratovecchio Stia in vista del nuovo anno scolastico

Arezzo, 13 settembre 2024 – Novità per le famiglie degli alunni delle scuole di Pratovecchio Stia in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Grazie alla convenzione sulle cd “funzioni miste”, sottoscritta con l’Istituto Comprensivo “Alto Casentino”, è stato ampliato il servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 2024-25, garantendo un’idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado che, per ragioni lavorative dei genitori, hanno necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni o di uscire dopo la conclusione delle stesse.

A fronte di un contributo economico corrisposto dal Comune, l’istituto comprensivo, previa richiesta dei genitori, metterà a disposizione personale per accoglienza e sorveglianza degli alunni presenti nei seguenti plessi scolastici:

· scuola dell’infanzia Luciano Ghelli dalle ore 7:30 alle ore 8:15

· scuola primaria di I grado Paolo Uccello dalle ore 7:30 fino alle ore 8:15, dalle ore 12:45 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 16:30

· scuola secondaria di I grado Giuseppe Sanarelli dalle ore 7:30 fino alle ore 8:10 e dalle ore 12:55 alle ore 13:20

“La volontà della nostra amministrazione è quella di venire incontro alle esigenze delle famiglie – commenta il Sindaco Luca Santini - mettendo i genitori nelle condizioni di affrontare il nuovo anno scolastico con la massima serenità. Conciliare i tempi di lavoro e quelli della gestione familiare è un aspetto fondamentale della nostra società sul quale stiamo cercando di investire risorse per ampliare servizi che saranno sempre più importanti per le nostre famiglie. Ringrazio il dirigente scolastico dott. Maurizio Librizzi e tutto il personale ATA per la disponibilità dimostrata”.