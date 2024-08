Notti di Talento, la finale. Ecco tutte le storie dei protagonisti

Pisa, 14 agosto 2024 – La finale di Notti di Talento, il contest musicale prodotto dall'associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) si avvicina. L'appuntamento è per il 20 agosto alle 21.30 in piazza delle Baleari, nel cartellone di Marenia, con lo spettacolo condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e di cui La Nazione è media partner esclusivo.

In giuria a giudicare le 18 esibizioni dei 19 talenti in gara ci sarà Luca Pitteri, per sei anni insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi prima di collaborare con trasmissioni Mediaset come "Io canto" e "All together now". Tra i giurati oltre a Luca Demar (speaker di Radio Incontro), la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti e la talent scout e volto noto tv Gianna Martorella, ci sarà anche il cabarettista di Zelig, Claudio Batta.

Ospite dello show la vincitrice dell'edizione dello scorso anno di Notti di Talento, Eleonora Pischedda.

Di seguito tutte le storie dei finalisti.

Rachele De Santis: vengo da Montopoli Valdarno e sono una cantautrice, ho rappresentato l'Italia ad un contest internazionale a Berlino nel 2021 e ho partecipato al programma televisivo "the coach". Ho scelto di partecipare a Notti di Talento per la seconda volta perché la precedente esperienza al talent mi ha dato molte possibilità e ho conosciuto un sacco di persone che oggi nella mia vita fanno la differenza.

Rachele De Santis (Foto di: Elena Pardini)

Rachele Lattanzi: ho 16 anni, pisana, da sempre ho avuto passione per la musica. Da bambina facevo danza classica e moderna, ho fatto anche anni di lezioni di chitarra classica e la mia passione, coltivata con queste discipline, mi ha condotta finalmente al canto, seguendo lezioni private da due anni. Ho partecipato a due concorsi canori e fatto esibizioni in diverse occasioni e luoghi. Partecipo al talent perché voglio condividere la mia passione, trasmettendo a chi mi ascolta tutto quello che provo, per coinvolgere ed emozionare, facendo quello che più amo, cioè cantare!

Rachele Lattanzi (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Giacomo “Jack” Boschetto: sono pisano e un grande appassionato di musica e del canto. Nasco e cresco artisticamente come voce hardrock di tribute band con le quali mi sono esibito nei locali della Toscana e del nord Italia. Entro a far parte della metal band pisana Etherna, con la quale nel 2008 ho inciso il primo disco distribuito dalla Underground symphony di Novi Ligure, da qualche tempo mi esibisco sul territorio come artista di piano bar.

Giacomo Boschetto (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Cristian Noro: ho 16 anni, arrivo da Piglio (Frosinone) e sono un cantautore. L’anno scorso ho scritto e composto il mio primo brano inedito "Perso nel vuoto". Da un anno e mezzo frequento l’accademia di canto InCanto di Ilaria Isabelli e suono anche il pianoforte e la chitarra. Ho partecipato quest'anno al Giffoni Festival come artista più giovane nella categoria inediti, classificandomi al terzo posto. Ho scelto di partecipare a Notti di Talento dopo esserne venuto a conoscenza tramite amici e ho deciso di iscrivermi perché vogliono far conoscere il mio inedito a più persone possibile.

Cristian Noro (Foto di: Elena Pardini)

Bianca Anastasia e Rachele Lemmi: abbiamo iniziato a studiare danza all'età di 3 anni partendo dalla propedeutica andando poi verso diverse discipline: classico, moderno, hip-hop e caraibico. Partecipiamo a stage con maestri di fama internazionale, tra questi Alessandra Celentano, Steve La Chance, Oliviero Bifulco e Francesco Italiani e abbiamo vinto numerose borse di studio. In queste settimane abbiamo anche partecipato allo stage nazionale Vivi Ciriè in Danza aggiudicandoci molteplici borse di studio e una di noi (Rachele) è stata individuata come miglior talento nella danza classica.

Rachele e Bianca (Foto: Enrico Mattia Del Punta)

Martina Bianchi: ho 22 anni e vengo da Cascina (Pisa). A settembre 2022 ho partecipato al concorso "Una Ragazza Per Il Cinema", qualificandomi come finalista nazionale per la regione Toscana. Quest'anno ho anche fatto parte del Jubilation Gospel Choir di Livorno, nella sezione soprani. Ho scelto di partecipare a Notti di Talento per mettermi nuovamente in gioco e mostrare agli altri ciò che più mi emoziona e appassiona: cantare!

Martina Bianchi (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Mariia Shepeleva: arrivo da Mosca e ho 15 anni. Canto da 12. Ho partecipato a tanti concorsi riuscendo quasi sempre a ottenere ottimi risultati e conquistando i premi principali. Ho voluto partecipare a Notti di Talento per continuare a fare esperienza ed è stato un viaggio davvero bellissimo, anche perché non conosco una parola d’italiano e dunque per me è stato ancora più difficile.

Mariia Shepeleva (Foto di: Elena Pardini)

Federico Giorgieri: sono cantautore toscano nato nella provincia di Massa Carrara. Ho iniziato la mia carriera come chitarrista, ma l’amore per la musica mi ha portato ad approcciarmi anche al canto. Ho partecipato negli ultimi anni a diversi progetti musicali e a festival della musica italiana, collaborando con vari artisti. Quando salgo sul palco tutto il resto sparisce e inizia la magia. Ho deciso di partecipare a Notti di Talento per mettermi in gioco e allo stesso tempo per esibirmi davanti a un pubblico numeroso e davanti a una piazza bellissima.

Federico Giorgieri

Giulia Mattolini: studio danza da quando ho due anni e mezzo cimentandomi da subito in tutte le discipline: classico, moderno, hip hop e caraibico e conseguendo gli esami da allieva superandoli con ottimi voti. Ho partecipato a numerosi stage con maestri di fama internazionale come Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Steve La Chance e Francesco Italiani, aggiudicandomi numerose borse di studio. Continuo a studiare e lavorare tutti i giorni per cercare di realizzare il mio sogno: diventare una ballerina professionista e danzare nei teatri di tutto il mondo.

Giulia Mattolini (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Francesca Defraia: ho 21 anni e vengo da Torino, ho partecipato al Premio Mia Martini con il singolo "Non mi importa” e ho vinto il contest live ad Alpignano (Torino) nel giugno di quest’anno. Studio tecnica vocale per realizzare il sogno di esibirmi sui grandi palchi e ho deciso di partecipare a Notti di Talento per mettermi in gioco e farmi conoscere anche lontano dal mio territorio.

Francesca Defraia (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Virginia Papini: livornese, 21 anni, studentessa di scienze forensi e investigazione criminale nell’università europea di Malta. in più, canto da 4 anni. Notti di Talento è la prima esperienza artistica a cui partecipo e ho scelto di iscrivermi per affrontare e vincere la mia timidezza. Aver cantato davanti a un pubblico così numeroso a Eliopoli e avere conquistato la finale è stata un’emozione straordinaria.

Virginia Papini (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Alyssa Lombardi: livornese, ho iniziato studiando danza classica, modern, hip hop e caraibica a 3 anni. Nel luglio 2023 sono stata scelta dal direttore artistico della fondazione Arpa, Renato Raimo per accompagnare coreograficamente l’inno della fondazione. Ho partecipato a numerosi stage e il maestro Steve La Chance mi ha offerto una borsa di studio per un percorso di formazione per giovani danzatori nella sua scuola di Roma, mentre Francesco Italiani mi ha assegnato una borsa di studio per una settimana di studio alla scuola New Step di Pescara.

Alyssa Lombardi (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Cecilia Morlè: ho 17 anni e sono livornese, frequento il liceo scientifico e studio canto da 8 anni. Una delle esperienze più significative del mio percorso è stata la partecipazione al musical “Spring Awakening” nel ruolo di Martha Bessel. Mi ispiro ad artisti come Lauryn Hill e SZA e i miei generi musicali preferiti sono l’R&b e il Neo Soul. Partecipo a diversi concorsi canori da circa un anno e considero la partecipazione a Notti di Talento un’importante occasione per arricchire il mio bagaglio di esperienze in campo artistico.

Cecilia Morlè (foto di: Enrico Mattia Del Punta)

Gabriele “Flos” Fiore: sono un rapper salentino, sviluppo e sperimento diversi generi grazie alle variegate influenze del mio background del panorama estero e nazionale. Questa mia caratteristica mi permette di creare una community composta da ascoltatori di differenti generazioni. La mia identità artistica è strettamente legata alla storia del mio vissuto: lascio emergere il radicale cambiamento della mia vita, da un’infanzia trascorsa in un piccolo paese del Salento a un’adolescenza vissuta a Modena. Nei mesi scorsi è uscito il mio primo album “Zero” e ora mi metto ancora in gioco partecipando a Notti di Talento.

Gabriele Fiore (Foto di: Elena Pardini)

Aurora Buonanno: ho 22 anni e sono di Monsummano Terme. Ballerina, attrice di cinema e musical, ho iniziato a studiare danza nel 2004 quando avevo appena due anni. Nel tempo ho sperimentato vari stili (classica, contemporanea, moderno, flamenco, hip hop , video dance, laboratorio coreografico). Nel 2022 sono diventata insegnante di danza per bambini dai 3 ai 13 anni e ho fatto parte di una coreografia del maestro Garrison Rochelle al teatro Antico di Taormina. Sono stata la Principessa Anna nel musical “Il castello di ghiaccio”.

Aurora Buonanno (Foto di: Elena Pardini)

Michele Sechi: 26 anni, alter ego di Michele Sechi Huang, nasco a Pisa da madre cinese e padre italiano del sassarese. Mi sono appassionato alla musica durante il mio primo viaggio di studio a Pechino a 14 anni e ho mosso i primi passi nel mondo discografico a Carrara con l’etichetta indipendente Musicantiere Toscana. Ho influenze punk pop essendo un grande fan dei Green Day, ma la mia chiave di lettura definitiva l’ho trovata nel pop e nel cantautorato italiano. Dal 2017 al 2023 ho pubblicato i miei progetti con lo pseudonimo “Mike Baker”. Nel 2019 sono stato finalista a Castrocaro, semifinalista a Sanremo Giovani e ospite a “The voice of Italy”. Nel 2021 sono stato sfidante ad Amici di Maria De Filippi e nel 2022 finalista di Deejay on stage, oltre che concorrente di X Factor. Nel maggio scorso è uscito il mio nuovo singolo “Aria”.

Michele Sechi (Foto di: Elena Pardini)

Sara Iachetta: ho 20 anni, di Vicarello (Livorno) e mi piace personalizzare le mie cover prendendo spunto da coloro che rappresentano il genere soul, come Ray Charles o Aretha Franklin. Ho avuto molte esperienze tra cui la partecipazione alla quarta edizione di The Coach, l’apertura del concerto di Fabri Fibra a Pisa oltre alla partecipazione ad Italy Performer Cup. Ho deciso di partecipare a Notti di Talento perché trovo sia una bellissima opportunità per far conoscere la mia musica.

Sara Iachetta

Veronica Paoli: ho 22 anni e vengo da Arezzo, sono molto contenta di avere avuto l’occasione di poter partecipare a questa finale. Canto da quando ho 5 anni e da quel giorno non ho più smesso, la musica è l’unico mezzo che mi permette di essere sempre me stessa e di esprimere al meglio le mie emozioni. Spero che anche grazie a Notti di Talento un giorno questa mia passione possa diventare il mio lavoro.