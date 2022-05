Torna la Notte dei Musei con ingresso a un euro. I luoghi aperti in Toscana. La guida

Firenze, 11 maggio 2022 - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, sabato 14 maggio torna la Notte dei Musei, appuntamento che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui aderiscono circa 3mila musei in 30 Paesi. Una bella opportunità per entrare nei luoghi della cultura e ammirare i capolavori in un orario insolito quale quello notturno, e al prezzo simbolico di un solo euro. Ecco i musei aperti in Toscana. FIRENZE Al costo simbolico di un euro, si potrà visitare la Galleria degli Uffizi, dalle 19 alle 22. La Galleria dell’Accademia resterà aperta straordinariamente dalle 19 alle 22, con la biglietteria che chiude 30 minuti prima. Il museo di San Marco resta aperto dalle 18 fino alle ore 21. Al Museo Archeologico porte aperte dalle 20 alle ore 23, mentre il museo del Bargello fino alle 22 con chiusura della biglietteria un’ora prima. FIESOLE I musei di Fiesole partecipano alla Notte europea dei Musei con l’apertura straordinaria e gratuita del museo Archeologico dalle 19 alle 23.30. La notte il museo si illuminerà con l’evento ‘Sotto una nuova luce’, alle 20.30 saranno presentati al pubblico i risultati dei recenti lavori che hanno portato alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del museo con una visita guidata che permetterà di rileggere alcuni reperti alla luce di dettagli ora più che mai visibili. Nel corso della serata le visite guidate alle 19,15, 20 e 45 e alle 22, permetteranno di approfondire la conoscenza del museo e di godere della particolare atmosfera serale delle sue sale. La partecipazione alla presentazione e alle visite guidate è gratuita con prenotazione obbligatoria. Nei fine settimana continuano anche le iniziative primaverili rivolte ai bambini e famiglie con laboratori e visite guidate a tema. Sabato 14 appuntamento con ...