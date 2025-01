Arezzo, 15 gennaio 2025 – «No all'ennesima umiliazione di Arezzo e dei suoi cittadini, il Giro d'Italia passi da Rigutino». A chiederlo è il Presidente del Comitato FAVA, Comm. Orlando Passerotti insieme al Direttore scientifico, Ing. Gualtiero Quaglia. I due portavoce esprimono sdegno per la scelta di Cortona e Foiano quali località di passaggio del prossimo Giro d'Italia. "Una scelta - dichiarano all'unisono i due rappresentanti - che vede come baricentro la famigerata località di Creti, sede prescelta per la nuova stazione AV Medioetruria. E' il momento di dire basta! - ribadiscono Passerotti e Quaglia - il comitato FAVA nasce allo scopo di dare un giusto peso all'inconsistenza della politica aretina e anche a quella di sedicenti comitati che finora sono riusciti a collezionare solo dei selfie. Dopo l'umiliazione dell'alta velocità, anche il Giro d'Italia snobba Rigutino e quindi Arezzo in funzione di queste lande desolate!!!"