Arezzo, 31 marzo 2023 – L'amministrazione comunale ha aderito alla misura Nidi Gratis promossa da Regione Toscana e ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati (3-36 mesi) aderenti alla misura Nidi Gratis – anno 2023/2024.

La misura Nidi Gratis, a sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, è realizzata in sinergia con la misura Bonus Nido Nazionale (Inps) e prevede uno sconto diretto (e non a rimborso) sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie, con isee sino a € 35.000,00 e figli sino a 3 anni (salvo le eccezioni previste dal bando). Le famiglie interessate potranno inoltrare istanza, presumibilmente entro il mese di maggio 2023 e con le modalità individuate con apposito avviso rivolte dalla Regione Toscana, per richiedere di accedere al beneficio del suddetto sconto presso le strutture ammesse agli interventi della misura Nidi Gratis sia per i servizi di asili nido a titolarità comunale che per i servizi di asilo nido privati accreditati.

I gestori dei servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia (3-36 mesi), in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda corredata dalla documentazione prevista dal giorno 30/03/2023 entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13/04/2023.

Ogni informazione ulteriore sul sito del Comune di Arezzo all'indirizzo

https://www.comune.arezzo.it/nidi-gratis-avviso-pubblico-rivolto-ai-gestori-dei-servizi-educativi-privati-accreditati-prima