Ecco la neve in Toscana a marzo: Appenini bianchi, la situazione

Firenze, 4 marzo 2024 – Temperature in calo e neve che cade copiosa sull’Appenino toscano. Una situazione inedita alla luce di un inverno che è stato avaro di precipitazioni in diversi momenti.

Eppure in questo inizio di marzo è arrivato il manto bianco a ricoprire le stazioni sciistiche e i paesi che si trovano più in alto. I fiocchi sono iniziati a cadere in maniera sostenuta nella serata di domenica 3 marzo. Come San Pellegrino in Alpe, con neve per diversi centimetri. O al Casone di Profecchia, altra località dove ci sono state precipitazioni intense.

Fino all’Abetone, dove è tutto bianco. Stessa situazione sull’Amiata, dove nella serata di domenica 3 marzo la neve è scesa copiosa. Il tutto per la gioia degli appassionati dello sci, che potranno godersi qualche giorno di neve vera.

Per i prossimi giorni potrebbe nevicare ancora. Pur di fronte a uno scenario incerto, il Lamma indica la possibilità di nevicate dai mille metri di quota in su. Potrebbe accadere tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo.

Da ricordare intanto che per la giornata di lunedì 4 marzo vige un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla costa toscana da Livorno a tutta la provincia di Grosseto più una buona parte dell’interno della stessa provincia grossetana. Un meteo instabile dunque in un periodo caratterizzato anche da precipitazioni piovose anche intense.