Neve in Toscana: la magia delle montagne imbiancate: impianti sciistici verso l'apertura. Allerta ghiaccio

Firenze, 5 dicembre 2023 – Previsioni meteo rispettate: le montagne toscane sono imbiancate. Su Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia la neve è caduta copiosa. All’Abetone si registrano oltre 30 centimetri. "E' davvero una bella notizia perché da venerdì 8 dicembre apriranno i primi impianti di sci in Toscana! Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve". Lo scrive il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Meteo, arriva il ciclone dell’Immacolata

Fiocchi bianchi anche in Alto Mugello. Tanto che per la giornata di oggi, 5 dicembre, era stata emessa un’allerta gialla per neve proprio per Marradi, Firenzuola e Palazzuolo. L’allerta gialla riguarda anche il versante appenninico pistoiese.

Ecco dunque un riepilogo di tutti i comuni interessati dall’allerta neve:

Provincia di Firenze: Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio.

Provincia di Pistoia: Montale, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio.

Provincia di Prato: Cantagallo, Vernio.

Intanto per mercoledì 6 dicembre la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte fino alle 10 per Romagna toscana e valle del Reno.