Arezzo, 3 aprile 2024 – Neonati in vasca per l’edizione primaverile del Baby Acquatic’s Day. Domenica 7 aprile, il Palazzetto del Nuoto di Arezzo tornerà a ospitare il tradizionale appuntamento promosso dalla Chimera Nuoto dove verrà proposto un primo approccio all’ambiente acquatico e al mondo del nuoto per la fascia d’età “0-4 anni”. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, proporrà una lezione della durata di quaranta minuti in cui i genitori staranno in piscina insieme ai figli per vivere un’esperienza comune e per scoprire una metodologia didattica ormai rodata che permette di acquisire sicurezza nelle acque e di imparare a baby-nuotare.

Il Baby Acquatic’s Day testimonia l’impegno della Chimera Nuoto nello sviluppo delle attività natatorie fin dai primi mesi di vita e dà seguito a un’esperienza nel settore di oltre venticinque anni che pone le proprie radici nell’attuazione del Metodo Giletto, unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento in età neonatale. I vantaggi di questa didattica sono confermati dalle lezioni quotidiane della società aretina che hanno permesso di accertare i numerosi benefici portati in diverse aree della crescita del bambino: previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress. La giornata del 7 aprile prenderà il via alle 9.30 per i bambini da zero a ventiquattro mesi e proseguirà poi fino alle 12.00 per i bambini tra i due e i quattro anni, con l’ingresso in vasca che sarà anticipato dall’accoglienza da parte dello staff tecnico della Chimera Nuoto coordinato da Carla Mazzoli. La lezione si svolgerà con la presenza costante di un genitore che entrerà in vasca con il figlio per favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e per svolgere una comune attività psicomotoria. Il Baby Acquatic’s Day anticiperà il terzo ciclo di lezioni al via da lunedì 22 aprile; per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected].