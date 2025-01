Arezzo, 2 gennaio 2024 – Nel 2024 un trend positivo con una media del 65% di raccolta differenziata

A poco più di un anno dall’attivazione della nuova modalità di raccolta dei rifiuti Bibbiena insieme al nuovo anno, festeggia anche un aumento esponenziale della raccolta differenziata passata dal 27% al 70% dopo la collocazione dei cassonetti a Serravalle nel settembre 2024.

Lo scorso Gennaio 2024 si registrava un 58% percento di raccolta differenziata e oggi, dopo un anno, Bibbiena è arrivata al traguardo del 70%.

Daniele Bronchi, Assessore all’Ambiente commenta: “E’ una grande soddisfazione parlare oggi di questi incredibili risultati che, all’inizio, sembravano quasi irraggiungibili. A gennaio 2022, per capire cosa è stato fatto grazie all’apporto di tutti, eravamo al 28,03% di differenziata, gennaio 2024 58,01% fino al 70,43 del novembre 2024, con una media totale di 68,17% dell’anno appena concluso. Ringrazio i cittadini che, grazie a un grande senso civico, alla voglia di collaborare per un bene comune più alto, hanno risposto in modo così entusiastico e felice. Grazie ovviamente anche a Sei Toscana per il percorso fatto insieme al Casentino”.

Bronchi fa anche un bilancio sull’organizzazione generale: “A oggi praticamente tutta la popolazione è servita in modo adeguato e tutte le nostre aziende possono conferire in maniera speciale con un progetto a loro dedicato proprio per spingere ancora di più sui numeri della differenziata. Anche sul fronte delle aziende stiamo registrando ottime risposte. L’obiettivo del 70% che ci ponevano all’inizio è stato raggiunto in tempi brevissimi ma credo che arrivati a tanto non ci possiamo fermare, dobbiamo aspirare a essere ancora più performanti, più precisi, e ad andare oltre questi numeri. Se lo merita il nostro ambiente così bello e se lo meritano i notri ifli ovvero il futuro che abbiamo davanti”.

Rammentiamo che la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti è partita a Bibbiena, apripista per il Casentino, in collaborazione con Sei Toscana, il 6 novembre 2023 quando sono state installate nuovissime batterie complete con 5 cassonetti che comprendono indifferenziato, vetro, multimateriale leggero, carta e cartone e organico.

L’Assessore con delega all’ambiente Daniele Bronchi conclude: “Questo progetto è la realizzazione di un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale per migliorare il decoro urbano, incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta dei rifiuti. Il risultato un anno ci sostiene sul percorso intrapreso. Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una corretta raccolta differenziata, ogni postazione è stata allestita con cinque diversi contenitori, con l’adeguamento dei colori della raccolta allo standard europeo: carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak giallo) e residuo non riciclabile (grigio)”.