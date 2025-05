Arezzo, 30 maggio 2025 – Nascondeva sotto i sedili della macchina hashish e cocaina: un uomo arrestato in A1 dalla Polizia Stradale.

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un cittadino tunisino - residente nel Valdarno - che trasportava con la propria autovettura hashish e cocaina.

Nella giornata di ieri una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza stradale sull’Autostrada del Sole, ha deciso di procedere al controllo di una Alfa Romeo 147 in viaggio in direzione sud. A bordo solo il conducente, un cittadino tunisino di 26 anni di ritorno alla volta di casa nel Valdarno.

Da subito l’uomo è apparso agli Agenti eccessivamente ansioso per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo.

Alle richieste dei poliziotti di conoscere il motivo del viaggio non solo l’agitazione del conducente è aumentata, ma ha anche cercato di sviare tutta la loro attenzione sulla mancanza di un valido titolo per la guida perché già ritirato in precedenza.

Gli Agenti pertanto – oltre a sanzionare l’uomo per la guida senza patente perché già ritirata in precedenza e a sequestrare conseguentemente la 147 su cui viaggiava – hanno deciso di procedere ad effettuare un accurato controllo del veicolo, scoprendo così che sotto il sedile anteriore del passeggero erano stati occultati 5 panetti termosaldati di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 500 gr e sotto quello del conducente – all’interno di un guanto di lattice – un involucro di 65 g di cocaina.

L’uomo è stato arrestato, condotto in carcere ad Arezzo e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Si precisa che nei confronti dell’indagato, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, sussiste la presunzione di innocenza, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.