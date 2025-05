Arezzo, 30 maggio 2025 – "Museo Civico della Fraternita: mezzo secolo di storia e arte, al via le celebrazioni”

Il Museo Civico di S. Eufemia di Foiano della Chiana, conosciuto da molti anche come Museo della Fraternita, celebra nel 2025 il suo 50° anniversario. Un traguardo importante per una delle istituzioni culturali più significative del territorio, non solo per il valore delle collezioni custodite, ma anche per il suo ruolo attivo nella promozione della cultura locale. Per rendere omaggio a questo mezzo secolo di storia, il Comune di Foiano della Chiana ha promosso un articolato programma di eventi culturali, che si svilupperanno lungo quattro weekend nei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre. L’iniziativa, dal titolo “Incontri culturali, convegni, concerti e letture musicali”, propone un percorso di riscoperta dell’identità e della memoria del territorio attraverso conferenze, concerti, spettacoli e presentazioni di libri, coinvolgendo storici dell’arte, musicisti, scrittori, studiosi e cittadini. “I cinquant’anni del nostro Museo Civico non sono solo una ricorrenza, ma una grande occasione per riflettere sul senso profondo della cultura come bene comune, dichiara l’Assessore alla Cultura Riccardo reali. Il Museo di S. Eufemia, con la sua storia e le sue collezioni, racconta Foiano e i suoi valori. Con questo programma vogliamo rendergli omaggio e, allo stesso tempo, rilanciarlo come spazio vivo, aperto a tutti, capace di connettere passato e futuro. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare, a farsi parte attiva di questa celebrazione corale.” La rassegna prenderà il via con due appuntamenti ospitati direttamente nelle sale del Museo Civico, entrambi alle ore 17:30. Sabato 31 maggio è in programma la conferenza di Paolo Giulierini, archeologo e già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo “Foiano etrusca e romana, tra archeologi e antiquari”. Un’occasione per ripercorrere la storia antica del nostro territorio e riscoprirne le radici, attraverso un dialogo con i reperti conservati nel Museo. Domenica 1 giugno spazio alla musica con il concerto per flauto e arpa del Duo Arcadia, formato da Raffaele Bifulco (flauto) e Carla They (arpa). Il programma spazierà da grandi autori del barocco come Bach e Pachelbel, fino a melodie tradizionali di forte impatto emotivo. “Nel corso dei mesi successivi, prosegue l’Assessore Reali, abbiamo programmato altri eventi culturali che spaziano dai concerti-lettura, alle conferenze, alle presentazioni di libri e spettacoli. Tra gli ospiti Cinzia Della Ciana e il Coro Giovanile Effetti Sonori di Foiano della Chiana, con un evento tra poesia e polifonia in un’esperienza musicale e letteraria, lo storico dell’arte Alessandro Valenti che affronterà una conferenza sui crocifissi di Foiano tra Medioevo e Rinascimento, il dott. Filippo Contini che affronterà il tema dell’urbanistica rinascimentale di Foiano , la scrittrice Graziella Faralli che presenterà il suo libro “I percorsi della memoria”, dedicato alla storia delle scuole rurali del nostro territorio, una tavola rotonda su sulla figura di Francesco Accolti, giurista del Quattrocento, con gli interventi di Cinzia Cardinali, Alarico Barbagli e Tamara Pelucchini e la presentazione del volume celebrativo pubblicato dal Comune di Foiano: “Da luogo di culto a luogo di cultura: 50 anni del Museo Civico di S. Eufemia”, scritto da Lucia Franci.”