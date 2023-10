Muore di Sla Claudia Agostini, con IV lottò contro il sistema sanitario nazionale

Piombino, 15 ottobre 2023 – Aveva 46 anni, laureata in Farmacia, lavorava all’ospedale di Piombino dal 2016, nella farmacia ospedaliera appunto, poi a marzo 2018, nel giorno in cui la figlia compiva 8 anni, la festa si è trasformata in incubo: le venne diagnostica la Sla. “Sapevo che era una malattia rara, una come come me la conosce bene, con tutte le sue conseguenze, da quelle meno gravi a quelle più drammatiche". Queste le sue parole, il suo racconto in pubblico alla Leopolda 2019, una testimonianza che rese in qualità di farmacista ospedaliera, perché per questo le venne affidato il microfono, allo scopo di parlare del servizio sanitario nazionale. Fu un discorso commovente, che raccolse grandi e forti applausi, e che sfociò l’anno successivo in una candidatura per le elezioni Regionali, con Italia Viva appunto. Che oggi la ricorda così, con le parole del leader Matteo Renzi.

"Ci ha lasciati Claudia Agostini, una donna straordinaria. Una farmacista che ha lottato contro la SLA e per il sistema sanitario pubblico. Alla Leopolda del 2019 commosse tutti con questo discorso stupendo. Si era candidata con Italia Viva alle Regionali del 2020 ed era un modello di bellezza per tanti di noi. Nell'aprile 2022 mi aveva fatto un regalo chiedendomi di celebrare il suo matrimonio, a casa, a Piombino". Così Matteo Renzi sui social.

"Oggi nel ricordo di Claudia tutta la comunità di Italia Viva si stringe intorno a Paolo e alla piccola grande Livia, proprio nel giorno della sua cresima. Livia saprà nuotare nel mare della vita con stile nel ricordo della sua mamma. E tutti insieme, con Paolo, ricorderemo Claudia alla prossima Leopolda. Se avete due minuti ascoltate questo discorso: riascoltare le sue parole ci fa comunque bene anche in questo momento di dolore. Che la terra ti sia lieve Claudia, ti vogliamo bene".