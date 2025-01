Mugello, a Vicchio tanti 'Dantini' in piazza Giotto declamano la Divina Commedia

Vicchio (Firenze), 9 ottobre 2021 - E quindi uscimmo a riveder le stelle: tanti ‘Dantini’ stamani hanno declamato versi della Divina Commedia in piazza Giotto, dopo aver sfilato per le vie annunciati dalla Vicchio Folk Band. Protagonisti di questa originale performance gli alunni della scuola primaria che hanno partecipato a "Dante in piazza!". Un evento che rientra nel progetto 'Teatro Urbano' ed è promosso nel 700 anniversario della morte di Dante da Fondazione CR Firenze e realizzato da Venti Lucenti in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, nonché il Comune di Vicchio.

Sottolinea l’assessore all’Istruzione del Comune di Vicchio Sandra Pieri: “Si tratta di un’iniziativa che ci è subito piaciuta perché originale e coinvolge i bambini nella conoscenza e nell’approfondimento di Dante da protagonisti, facendoli calare letteralmente nei panni del Sommo Poeta. I ‘Dantini’ hanno sfilato per le vie del paese, annunciati dalla Vicchio Folk Band, fino a raggiungere in piazza Giotto e vicino al monumento al grande pittore, in una performance collettiva, declameranno versi della Divina Commedia”.

Dopo il successo dell’edizione fiorentina in Piazza Santa Croce, ‘Dante in Piazza!’ si estende dunque alla Città Metropolitana di Firenze e, dopo Vicchio, arriva nel Comune di Figline e Incisa Valdarno il 10 ottobre. Appuntamento alle ore 10 in piazza Marsilio Ficino per celebrare Dante Alighieri con un happening collettivo in occasione delle commemorazioni per i 700 anni dalla morte. Il 9 e 10 ottobre le strade di Vicchio e Figline e Incisa Valdarno sono dunque invase dal corteo di “dantini” formato da circa 150 studenti vestiti da Dante, appartenenti alle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Vicchio, dell'Istituto Comprensivo di Figline Valdarno e dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa, che saranno protagonisti di una performance collettiva a cura di Venti Lucenti per celebrare la figura del sommo poeta fiorentino.

L’idea è quella di celebrare le commemorazioni dantesche coinvolgendo anche i bambini, gli insegnanti e le famiglie dei territori limitrofi a Firenze e farlo attraverso sia un percorso formativo a scuola sulla figura del sommo poeta fiorentino, sia nelle piazze e per le strade in una performance finale dove i bambini, vestiti da Dante, sfileranno per le vie cittadine in un grande happening collettivo. L’obiettivo è quello di contribuire all’avvicinamento dei protagonisti del progetto alla figura di Dante Alighieri, restituendo alla città attraverso la performance dei ragazzi coinvolti, prestigio e memoria ad uno dei principali simboli della cultura italiana nel mondo. La metodologia è quella del Teatro inclusivo di Venti Lucenti basata sulla messa in condivisione di temi che i ragazzi possano sentire come propri, la realizzazione di spettacoli corali e partecipativi. “La prima dei 300 bambini e bambine vestiti da Dante a Firenze, in occasione del Festival dei bambini, è stata di grande impatto scenografico ed emotivo, in particolare per i protagonisti della performance e per le loro famiglie – ha affermato Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze –. Siamo lieti di che il progetto si ripete coinvolgendo nuovi piccoli Dante nell’area metropolitana. Un’occasione unica non solo per celebrare la figura universale del Sommo Poeta ma anche per promuovere la partecipazione delle giovani generazioni attraverso il teatro”.

Maurizio Costanzo